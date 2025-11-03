“Vou beber seu sangue”: mulher invade casa do ex, quebra portão e o agride com tijoladas, em Trindade
Suspeita afirmou que teria perdido o controle após mensagens enviadas pelo homem
Uma mulher foi presa em flagrante após invadir a residência do ex-companheiro e agredi-lo com golpes de tijolo, no Setor Pontakayana, em Trindade.
O caso teve início por volta das 05h deste domingo (02), . O homem dormia quando recebeu duas chamadas de vídeo em sequência. Pouco depois, a energia elétrica de sua casa foi interrompida.
Ao sair para verificar o que havia acontecido, ele foi surpreendido pela ex-companheira, que estava de posse de uma faca e usando luvas.
A vítima afirmou que conseguiu desarmar a mulher, mas ela reagiu pegando um pedaço de tijolo e o arremessando contra ele, atingindo-o no rosto.
Em seguida, a suposta agressora passou a lançar mais pedaços de tijolo contra o portão da casa e o registro de água, que acabou danificado.
Durante o ataque, a vítima acionou a filha, que foi até o local e conseguiu conter a suspeita até a chegada da Polícia Militar (PM).
Mesmo imobilizada, a mulher teria proferido diversas ameaças, dizendo frases como “vou te matar”, “vou beber o seu sangue” e “vou acabar com sua vida na macumba”.
Ao ser questionada pelos policiais, a autora confessou que havia perdido o controle após o ex-companheiro enviar mensagens insinuando que ela estaria em um motel com outro homem.
Disse ainda que o relacionamento entre eles era conturbado, com várias separações e episódios de agressões mútuas, mas que nunca havia registrado ocorrência por medo.
A mulher foi presa em flagrante por lesão corporal dolosa, ameaça e dano. Ela também foi encaminhada à Central de Flagrantes de Trindade.
Agora, o caso será investigado pela Polícia Civil.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!