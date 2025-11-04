Ameaça de bomba paralisa aeroporto internacional de Washington, e voos registram atrasos

Embora as atividades tenham sido retomadas minutos depois, vários voos registram atrasos devido ao caso

Folhapress - 04 de novembro de 2025

Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington. (Foto: Reprodução)

(FOLHAPRESS) – A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) determinou nesta terça (4) a suspensão das operações no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, na capital americana, após uma ameaça de bomba relatada contra um avião da companhia aérea United Airlines.

Embora as atividades tenham sido retomadas minutos depois, vários voos registram atrasos devido ao caso.

A FAA informou apenas que o tráfego aéreo foi interrompido devido a um problema de segurança. Os passageiros foram retirados da aeronave, que foi isolada enquanto as autoridades investigavam o local.

Uma pessoa com conhecimento do assunto afirmou à agência de notícias Reuters que, por precaução, o avião foi submetido a uma inspeção detalhada. Questionado, o FBI, a polícia federal americana, não havia comentado o caso.

O aeroporto Ronald Reagan fica a cerca de oito quilômetros da Casa Branca e do Capitólio, numa área com restrições especiais de segurança aérea.

Segundo o site de rastreamento de voos FlightRadar24, o alerta teria sido motivado por uma ameaça não confirmada contra um voo da United vindo de Houston.

De acordo com o site FlightAware, mais de 160 voos lidam com atrasos em decorrência da paralisação.