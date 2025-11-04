Goianos já podem se inscrever em concurso público com salários de R$ 26 mil

Candidatos terão de passar pela prova objetiva, com 200 questões, além de questões discursivas

Davi Galvão - 04 de novembro de 2025

Imagem mostra candidatos prestando concurso público. (Foto: Agência Brasil)

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu inscrições para o concurso público que vai selecionar novos auditores federais de controle externo (AUFC).

O processo é conduzido pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), responsável pela organização do certame. As candidaturas podem ser feitas até as 18h do dia 03 de dezembro, através do site oficial da banca.

O cargo exige formação superior completa em qualquer área reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e oferece remuneração inicial de R$ 26.159,01, com carga horária semanal de 40 horas.

Ao todo, o concurso disponibiliza 20 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Das oportunidades abertas, 11 são para ampla concorrência; duas destinadas a pessoas com deficiência (PCD); cinco reservadas a candidatos pretos ou pardos; uma para indígena e uma para quilombola.

A taxa de participação é de R$ 120, e o pagamento poderá ser feito até 05 de dezembro por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), gerada ao fim do preenchimento do formulário de inscrição. O boleto pode ser pago em bancos, lotéricas ou agências dos Correios.

Estão isentos do pagamento da taxa os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O pedido de isenção deve ser feito até as 18h da próxima segunda-feira (10), no horário de Brasília, e será avaliado pelo Cebraspe.

As provas objetivas e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, estão marcadas para o dia 22 de fevereiro de 2026.

Pela manhã, será aplicada a prova objetiva, com 200 questões do tipo “certo ou errado” e duração de cinco horas. À tarde, ocorre a prova discursiva, composta por três questões e com duração de quatro horas e meia.

O resultado final está previsto para 20 de março, com publicação no Diário Oficial da União e no site do concurso.

O cadastro de reserva terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do concurso.

