Suspeito também teria descumprido medidas protetivas outras várias vezes antes de tentativa

Homem acaba atrás das grades após tentar atropelar ex-mulher em Anápolis
Homem foi preso e conduzido para a Deam de Anápolis (Foto: Divulgação/PCGO)

Um homem foi preso pela Polícia Civil (PC) em Anápolis, após tentar atropelar a ex-mulher e descumprir medidas protetivas.

O caso ocorreu nesta segunda-feira (03). Conforme a corporação, a vítima já teria uma ordem judicial para que o suspeito se mantivesse distante dela.

Porém, o suposto autor teria desrespeitado a medida protetiva diversas vezes. No mais grave dos casos, o homem teria tentado atropelar a ex-esposa, que pilotava uma motocicleta.

Diante da gravidade dos fatos e das provas reunidas, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Anápolis decretou a ordem de prisão do homem, que foi cumprida na segunda-feira (03).

O caso agora deve continuar sendo investigado pelas autoridades policiais.

