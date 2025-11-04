Homem acaba atrás das grades após tentar atropelar ex-mulher em Anápolis
Suspeito também teria descumprido medidas protetivas outras várias vezes antes de tentativa
Um homem foi preso pela Polícia Civil (PC) em Anápolis, após tentar atropelar a ex-mulher e descumprir medidas protetivas.
O caso ocorreu nesta segunda-feira (03). Conforme a corporação, a vítima já teria uma ordem judicial para que o suspeito se mantivesse distante dela.
Porém, o suposto autor teria desrespeitado a medida protetiva diversas vezes. No mais grave dos casos, o homem teria tentado atropelar a ex-esposa, que pilotava uma motocicleta.
Diante da gravidade dos fatos e das provas reunidas, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Anápolis decretou a ordem de prisão do homem, que foi cumprida na segunda-feira (03).
O caso agora deve continuar sendo investigado pelas autoridades policiais.
