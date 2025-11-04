O eletrodoméstico que jamais deve ser esquecido na tomada: muita gente esquece e pode causar incêndio

Especialistas alertam que o uso descuidado desse aparelho pode representar um risco real dentro de casa

Magno Oliver - 04 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Equatorial Brasil)

A torradeira é um dos eletrodomésticos mais práticos da cozinha moderna, mas também um dos mais perigosos quando esquecida na tomada. Embora pareça inofensiva, ela pode se transformar em uma fonte de incêndio em poucos minutos se não for utilizada corretamente.

Mesmo desligada no botão, a torradeira continua recebendo energia elétrica quando permanece conectada à tomada.

Caso haja falha no circuito interno, acúmulo de migalhas ou superaquecimento dos componentes, o risco de curto-circuito aumenta consideravelmente — e o fogo pode se espalhar rapidamente.

Torradeira: pequena, útil e potencialmente perigosa

O design compacto e o uso frequente fazem com que muitas pessoas a deixem plugada o tempo todo. No entanto, especialistas em segurança doméstica reforçam que esse é um erro comum. As torradeiras acumulam resíduos de pão e gordura que, em contato com calor residual ou faíscas internas, podem iniciar incêndios silenciosos, especialmente à noite.

A recomendação é simples: sempre desligar o aparelho da tomada após o uso e realizar limpezas periódicas para retirar restos de alimentos. Também é importante evitar o uso de extensões ou adaptadores, que podem sobrecarregar a rede elétrica e aumentar o risco de curto.

Segurança em primeiro lugar

Para quem quer manter a cozinha segura, a dica é adotar o hábito de desligar todos os pequenos eletrodomésticos ao final do dia — especialmente torradeiras, sanduicheiras, cafeteiras e fritadeiras elétricas. São medidas simples que fazem grande diferença na prevenção de acidentes domésticos.

Manter atenção com esses detalhes pode evitar prejuízos e proteger vidas. Afinal, um gesto rápido — tirar a torradeira da tomada — é suficiente para garantir mais segurança no lar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!