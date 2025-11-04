O superalimento antigo que equilibra o intestino e promete benefícios para a saúde

Rico em probióticos e fácil de incluir na rotina, o alimento se destaca como um aliado natural do bem-estar digestivo e imunológico

Isabella Valverde - 04 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Com origem milenar nas montanhas do Cáucaso, o kefir tem conquistado cada vez mais espaço nas mesas dos brasileiros. Considerado um superalimento natural, ele é produzido a partir da fermentação de grãos compostos por bactérias benéficas e leveduras, que transformam o leite ou a água em uma bebida rica em probióticos, vitaminas e minerais.

Esses micro-organismos ajudam a equilibrar a flora intestinal, essencial para o bom funcionamento do sistema digestivo e para a absorção de nutrientes. O consumo regular do kefir está associado à melhora do trânsito intestinal, redução de inchaços e fortalecimento da imunidade.

Benefícios comprovados pela ciência

Estudos indicam que o kefir contribui para a saúde intestinal, mas seus efeitos vão além. A bebida pode auxiliar na redução do colesterol ruim (LDL), na regulação da glicose e até na prevenção de doenças inflamatórias. Além disso, seus compostos antioxidantes ajudam a combater os radicais livres, promovendo uma melhor saúde da pele e envelhecimento saudável.

Como consumir e incluir na rotina

Versátil, o kefir pode ser consumido puro, em vitaminas, com frutas ou até como base para receitas funcionais, como panquecas e molhos. É possível cultivá-lo em casa, com grãos doados ou adquiridos em lojas naturais, ou comprar versões prontas, disponíveis em supermercados e empórios.

Especialistas recomendam começar com pequenas quantidades diárias, aumentando gradualmente conforme a adaptação do organismo.

Um hábito simples com grandes resultados

Incluir o kefir na alimentação é uma forma prática e natural de cuidar da saúde intestinal, fortalecer o sistema imunológico e melhorar o bem-estar geral. Seja por tradição ou por seus benefícios comprovados, esse superalimento milenar mostra que, às vezes, o segredo para uma vida mais saudável está em hábitos simples e acessíveis.

