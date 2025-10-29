Os 10 destinos mais buscados no Airbnb por brasileiros para aproveitar a folga

A Geração Z, por exemplo, tem liderado as buscas por hospedagens, com um crescimento de mais de 30% nas pesquisas feitas até o final de novembro

Magno Oliver - 29 de outubro de 2025

Jardim Botânico de Curitiba. (Foto: Divulgação)

Com o fim do ano se aproximando, muitas pessoas começam a planejar os merecidos dias de descanso. Novembro se destaca como o mês ideal para quem busca uma escapada rápida, seja para aproveitar os feriados ou até mesmo para se desconectar da rotina do dia a dia. Além dos tradicionais finais de semana prolongados, este período é perfeito para viagens curtas, com foco no lazer e em novas experiências.

A plataforma Airbnb, que tem se tornado cada vez mais popular entre os viajantes, revelou alguns dados interessantes sobre as preferências dos brasileiros para esse fim de ano.

A Geração Z, por exemplo, tem liderado as buscas por hospedagens, com um crescimento de mais de 30% nas pesquisas feitas até o final de novembro.

Além disso, a média de estadia dos turistas brasileiros é de quatro noites, o que reforça a tendência por viagens rápidas e práticas, mas com um grande foco em aproveitar momentos autênticos.

Entre os destinos mais procurados para esse período, o Brasil se destaca pela diversidade de opções, com lugares que vão de grandes capitais a pequenos paraísos litorâneos.

Cidades como Gramado, no Rio Grande do Sul, e São Paulo, o maior centro urbano do país, dividem espaço com destinos como Ipojuca, em Pernambuco, famosa por Porto de Galinhas, e Caldas Novas, em Goiás, que atrai visitantes por suas águas termais.

Os 10 destinos mais buscados no Airbnb por brasileiros para aproveitar a folga

Gramado (RS);

São Paulo (SP);

Ipojuca (PE);

João Pessoa (PB);

Belém (PA);

Maceió (AL);

Caldas Novas (GO);

Campos do Jordão (SP);

Curitiba (PR);

Porto Seguro (BA).

A crescente procura por destinos litorâneos

Os destinos litorâneos têm ganhado ainda mais destaque, atraindo turistas internacionais que buscam o melhor do Brasil. Locais como Ipojuca, com suas praias paradisíacas, e Praia Grande, em São Paulo, se consolidam como escolhas favoritas para quem deseja combinar descanso com belas paisagens.

O litoral brasileiro tem se mostrado um grande atrativo, não só para os brasileiros, mas também para os turistas de fora, o que reforça a importância do país no turismo global.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!