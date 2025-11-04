Tendência barata substitui armários sem mofar ou empenar

Solução moderna, prática e econômica conquistou espaço nas cozinhas e promete mais leveza e funcionalidade

Isabella Valverde - 04 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Os tradicionais armários de cozinha estão perdendo espaço para uma alternativa simples e cheia de estilo: as prateleiras abertas. Com visual leve, custo acessível e manutenção fácil, essa tendência vem transformando o design de interiores e se consolidando como uma substituição inteligente aos móveis convencionais.

Tendência barata substitui armários sem mofar ou empenar

As prateleiras abertas conquistaram arquitetos e decoradores justamente pela funcionalidade. Elas deixam panelas, pratos e utensílios ao alcance das mãos, eliminando o vai e vem de portas e gavetas. Essa facilidade torna o preparo das refeições mais ágil e o ambiente mais dinâmico.

Além da praticidade, o formato contribui para uma organização visual mais leve, criando sensação de amplitude mesmo em cozinhas pequenas.

Ambiente arejado e livre de mofo

Um dos maiores problemas dos armários convencionais é o acúmulo de umidade — o que pode gerar mofo e empenamento da madeira. As prateleiras, por serem abertas, permitem melhor circulação de ar e luz natural, evitando esses danos e garantindo mais durabilidade e higiene.

A ausência de portas também reduz o “peso visual” do ambiente, deixando a cozinha mais iluminada e convidativa.

Decoração e economia em alta

Além de funcionais, as prateleiras abertas oferecem liberdade estética. É possível combiná-las com metais pretos, madeira clara ou cores vibrantes, criando um estilo que vai do rústico ao moderno. Elas ainda permitem expor louças, copos e plantas, adicionando personalidade e charme ao espaço.

O melhor de tudo é o baixo custo: enquanto armários planejados exigem alto investimento, há modelos de prateleiras disponíveis a partir de R$ 78 em lojas online, tornando-se uma solução de ótimo custo-benefício para quem quer renovar a cozinha sem gastar muito.

Como adotar a tendência

Para quem dispõe de pouco espaço ou deseja complementar a marcenaria existente, vale investir em prateleiras de diferentes tamanhos e alturas, criando movimento na decoração. Inserir pequenos vasos de plantas é uma dica que segue o conceito biofílico, que traz a natureza para dentro de casa e melhora a sensação de bem-estar.

Assim, além de prática e econômica, a tendência das prateleiras abertas une funcionalidade, beleza e sustentabilidade, prometendo substituir de vez os tradicionais armários — sem mofo, sem empenar e com muito mais estilo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!