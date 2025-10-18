Preço da Starlink despenca no Brasil e torna mais acessível a internet que chega a qualquer lugar

Queda histórica no valor do kit promete revolucionar a conectividade no campo

Gabriel Yuri Souto - 18 de outubro de 2025

Nova antena Starlink Mini. (Foto: Divulgação/Starlink)

Durante décadas, viver longe dos grandes centros significava abrir mão de certos luxos, e, nos últimos anos, o maior deles passou a ser a conexão à internet.

Nas fazendas e pequenas comunidades, onde o 4G mal chega e o 5G ainda é sonho distante, a rotina digital se resumia a uma barra de sinal teimosa.

Mas essa realidade começa a mudar, e de forma surpreendentemente rápida, graças a uma tecnologia que já orbita sobre nossas cabeças.

A Starlink, empresa de internet via satélite de Elon Musk, anunciou uma redução histórica nos preços no Brasil, segundo o Compre Rural.

O kit Starlink Mini, que inclui antena, roteador embutido e cabos, caiu de valores entre R$ 1.400 e R$ 1.800 para R$ 799, o menor preço já registrado no país.

E não é só isso: o plano residencial está sendo ofertado por R$ 164 por mês durante o primeiro ano, conforme divulgado pela própria empresa. A promoção é válida até 29 de outubro e se aplica a áreas selecionadas.

A queda expressiva consolida a Starlink como uma das alternativas mais acessíveis para quem vive em locais sem fibra óptica, 4G ou 5G.

De acordo com o Compre Rural, o foco da empresa está no agronegócio, onde a conectividade é hoje tão importante quanto a chuva. O acesso à internet permite desde o monitoramento de lavouras e rebanhos até o uso de drones e sistemas de irrigação inteligente, sem falar na gestão de fazendas em tempo real.

O modelo Starlink Mini também se destaca pela portabilidade. Leve e fácil de instalar, pode ser posicionado diretamente sob o céu e configurado pelo aplicativo oficial.

Segundo especialistas citados pelo Compre Rural, o equipamento é compatível com o plano “Roam”, que oferece mobilidade total, o sinal pode acompanhar o usuário em qualquer localidade, até durante deslocamentos.

Atualmente, a SpaceX opera mais de 6.000 satélites em órbita baixa, garantindo estabilidade e baixa latência mesmo em regiões isoladas, conforme dados divulgados pela própria empresa.

Além disso, Elon Musk revelou o Starlink Direct to Cell, tecnologia que permitirá que celulares se conectem diretamente aos satélites, dispensando antenas.

