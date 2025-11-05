FAB convoca brasileiros que querem servir como sargento temporário: confira todas as vagas e inscreva-se

Oportunidades são para Anápolis, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Salvador, Curitiba, Recife e outras cidades estratégicas

Pedro Ribeiro - 05 de novembro de 2025

Base Aérea de Anápolis. (Foto: Divulgação/FAB)

A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu um novo processo de convocação para quem deseja servir como sargento temporário.

São 652 vagas distribuídas em unidades de todo o país, destinadas a profissionais com formação técnica de nível médio em diversas especialidades.

A seleção integra o Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados (QSCon 2026), uma oportunidade para brasileiros que buscam ingressar temporariamente nas Forças Armadas.

O serviço é prestado por tempo determinado, com duração mínima de 12 meses e máxima de oito anos.

Áreas com vagas disponíveis

As oportunidades contemplam várias especializações técnicas, incluindo:

Administração – 182 vagas

Enfermagem – 87 vagas

Informática – 98 vagas

Eletricidade – 48 vagas

Cozinheiro – 37 vagas

Obras – 37 vagas

Logística – 20 vagas

Eletromecânica – 19 vagas

Radiologia – 15 vagas

Desenho, Nutrição, Topografia, Metalurgia, Química, Meteorologia e outras áreas

Os candidatos devem ter entre 18 e 41 anos até a data da incorporação e possuir curso técnico completo na área escolhida.

Locais de atuação

As vagas estão distribuídas por diversas bases da FAB, incluindo Anápolis (GO), Brasília (DF), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Manaus (AM), Salvador (BA), Curitiba (PR), Recife (PE) e outras cidades estratégicas.

Como funciona a seleção

O processo não é concurso público e será composto por análise documental e testes físicos. Não há prova de conhecimentos. As etapas incluem:

Entrega e validação de documentos;

Avaliação curricular;

Inspeção de saúde;

Teste de condicionamento físico;

Concentração final e habilitação à incorporação.

Remuneração e benefícios

Os aprovados ingressam como Terceiro-Sargento Temporário, com remuneração inicial de R$ 4.177,00 a partir de janeiro de 2026, conforme medida provisória recente.

Além do salário, os militares têm direito a auxílios, fardamento, alimentação e assistência médica, nas mesmas condições dos militares de carreira — porém, sem estabilidade ou aposentadoria ao término do contrato.

Inscrições abertas

As inscrições já estão abertas e seguem até 12 de novembro, no site oficial da Força Aérea Brasileira. Todos os detalhes e avisos de convocação podem ser consultados diretamente na página da FAB.