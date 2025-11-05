Mais de 30 pessoas são presas em Goiás após foguetório em “homenagem” a membros do Comando Vermelho

Ato simultâneo assustou moradores em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Rio Verde e Abadia de Goiás

Natália Sezil - 05 de novembro de 2025

Foguetório assustou moradores em Goiás. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma ação integrada das polícias Civil e Militar prendeu 32 pessoas após um foguetório simultâneo realizado em quatro cidades de Goiás.

Os foguetes foram soltos na noite desta terça-feira (04) no que seria uma “homenagem” a integrantes do Comando Vermelho mortos na megaoperação policial no Rio de Janeiro.

Foragidos goianos estavam na lista de suspeitos mortos. O barulho dos foguetes assustou moradores de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Rio Verde e Abadia de Goiás.

Segundo Renato Brum, titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), a resposta policial foi imediata.

“Estamos reunidos desde quando foi detectado os primeiros fogos de artifício e fomos a campo com todas as forças de segurança, realizando as primeiras prisões durante a madrugada”, explicou em coletiva de imprensa.

Brum também compartilhou o perfil dos suspeitos: “muitos estão ligados a torcidas organizadas, não são ligados à facção e tentaram mandar um recado aqui em Goiás”.

A maioria dos detidos é de Goiânia – 14 deles. Seis são de Abadia de Goiás, nove de Aparecida de Goiânia e três de Rio Verde. A tipificação penal é de apologia ao crime. Alguns também foram autuados por posse ilegal de arma de fogo e porte de entorpecentes.

Além disso, aproximadamente 30 empresas que vendem fogos de artifício foram fiscalizadas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Procon Goiás, nesta quarta-feira (04).

O monitoramento compreendeu a capital, Trindade, Senador Canedo e Anápolis, onde quase 4 mil fogos de artifício foram apreendidos por armazenamento e comercialização irregulares.

