Misturar vinagre, detergente e bicarbonato: entenda por que é recomendado e para que serve

Segredo está na reação química entre os ingredientes

Ruan Monyel - 05 de novembro de 2025

(Imagem: Ilustração)

A mistura de vinagre, detergente e bicarbonato de sódio se tornou uma das receitas caseiras mais populares para quem busca limpeza potente gastando pouco.

O segredo está na reação química entre os ingredientes, que potencializa o poder do detergente e o transforma em um super limpador multiuso.

Por que é recomendado?

O bicarbonato de sódio e o vinagre de álcool reagem entre si, produzindo uma efervescência que ajuda a soltar a sujeira e remover gorduras com facilidade.

Basta misturar uma colher de sopa de bicarbonato em 200 ml de vinagre, observando a “fervida” que ocorre — é ela que ativa o poder da solução.

Em seguida, adiciona-se o detergente de coco ou neutro, responsável por dar consistência e preservar a espuma.

O resultado é um detergente potencializado, capaz de limpar até dez vezes mais que o comum.

Para obter o máximo desempenho, recomenda-se deixar a mistura descansar destampada por uma noite, permitindo que a reação química se complete.

Para que serve?

Esse limpador caseiro tem múltiplas aplicações e substitui diversos produtos de limpeza:

Lavar louças e panelas de alumínio;

Remover sujeiras difíceis em banheiros;

Limpar pisos encardidos, especialmente os brancos (sempre diluído em água);

Higienizar a máquina de lavar, eliminando resíduos de sabão e odores.

Além de eficaz, a mistura é econômica, ecológica e segura, sendo uma excelente alternativa para quem deseja manter a casa limpa com soluções simples e naturais.