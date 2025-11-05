Pirenópolis vai ganhar versão de luxuoso condomínio Aldeia do Vale

Inspirado no empreendimento referência em Goiânia, novo condomínio promete unir exclusividade, natureza e conforto de resort na cidade histórica

Isabella Valverde - 05 de novembro de 2025

Pirenópolis, que acaba de celebrar 298 anos, é um verdadeiro tesouro do Planalto Central. (Foto: Divulgação)

Pirenópolis, que acaba de celebrar 298 anos, é um verdadeiro tesouro do Planalto Central.

Conhecida por seus casarões coloniais, ruas de pedra, gastronomia refinada e belezas naturais, a cidade se tornou um destino disputado por quem busca descanso e contato com a natureza — especialmente pela proximidade com Brasília, Goiânia e Anápolis.

Agora, esse cenário ganha um novo capítulo com a chegada do Aldeia do Vale Pirenópolis, um projeto da Raiz Urbana, empresa do Grupo Tropical, inspirado no icônico condomínio de mesmo nome em Goiânia, reconhecido nacionalmente pelo conceito de sofisticação aliada à vida integrada à natureza.

Situado aos pés do Morro do Frota, o empreendimento reforça o estilo de vida “slow living”, que propõe desacelerar o ritmo e valorizar o essencial.

Lançamento exclusivo

O Aldeia do Vale Pirenópolis será apresentado oficialmente ao mercado imobiliário no dia 7 de novembro, em um evento especial para cerca de 400 corretores de imóveis.

A programação inclui uma imersão na área do projeto e a presença do renomado Carlos Ferreirinha, referência internacional em gestão do luxo e ex-diretor de marketing da Louis Vuitton Caribe e América Latina.

Ele abordará o conceito de “novo luxo”, que privilegia a qualidade de vida e a harmonia com o meio ambiente.

Um refúgio de natureza e exclusividade

Localizado a 130 km de Goiânia, 120 km de Brasília e 60 km de Anápolis, o condomínio ocupa uma área privilegiada cercada por nascentes e córregos, com o Rio das Almas cruzando o terreno.

Serão apenas 152 lotes, com tamanhos entre 1.200 m² e 2.500 m², desenhados para garantir privacidade, conforto e integração total com a natureza.

O projeto prevê amplas áreas de preservação ambiental, com bosques, corredores ecológicos e vegetação típica do Cerrado, incluindo espécies nativas e árvores frutíferas.

O paisagismo leva a assinatura de Yara Hasegawa, enquanto o projeto arquitetônico é assinado por Luci Costa, Andrea Accioly e o escritório Woo Arquitetura, que apostam em traços orgânicos e soluções sustentáveis, como o sistema de swales, que garante a permeabilidade natural do solo.

Estrutura e lazer de alto padrão

O Aldeia do Vale Pirenópolis promete oferecer o mesmo conforto e requinte de um resort de luxo, com uma infraestrutura completa de lazer.

O espaço contará com piscina de borda infinita, quadra de tênis de saibro, wellness club com spa e academia equipada, além de espaços gastronômicos, áreas de convivência e arte integrada à paisagem.

Unindo exclusividade, sustentabilidade e bem-estar, o empreendimento chega para redefinir o conceito de viver em Pirenópolis — uma cidade que, mais do que nunca, se firma como um destino onde tradição e modernidade caminham lado a lado.

