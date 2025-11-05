Vale-refeição e alimentação ganham nova função a partir de novembro; veja como utilizar

Mudança vale para cartões das bandeiras Visa, Mastercard e Elo

Isabella Valverde - 05 de novembro de 2025

Todos os estabelecimentos que aceitam vale-alimentação, vale-refeição e vale-cultura passam a ter de usar a nova função “voucher” nas maquininhas de cartão a partir deste mês de novembro.

A mudança vale para cartões das bandeiras Visa, Mastercard e Elo, e tem o objetivo de padronizar e modernizar as transações do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

O novo sistema, chamado de “trilho voucher”, precisa estar habilitado para que os pagamentos com esses benefícios sejam processados corretamente.

Quando ativado, ele aparece ao lado das opções tradicionais de crédito e débito nas maquininhas.

Desde abril, bares, restaurantes e supermercados vêm se adaptando à novidade. Segundo Alessandro Rabelo, coordenador do grupo de trabalho da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), a transição tem sido tranquila:

“As mudanças estão sendo implementadas de forma eficiente, mostrando o empenho do setor em evoluir e se adaptar”, disse à Exame.

Como habilitar a função “voucher”

Os comércios que ainda não configuraram o novo sistema não precisam trocar de maquininha nem assinar novos contratos. Basta solicitar a ativação junto à credenciadora.

Negócios pequenos (maquininhas POS): ativação direta com a empresa credenciadora.

Grandes redes (sistemas TEF): habilitação junto à credenciadora e ao parceiro de software.

E-commerce e apps: contato com a credenciadora e o parceiro de tecnologia.

O que muda para consumidores e lojistas

Com o novo trilho, as transações ficam mais seguras e transparentes. Cada compra feita com vale-benefício identificará o produto e o tipo de estabelecimento, garantindo que o uso siga as regras do PAT.

Essa rastreabilidade aumenta o controle e reduz fraudes, além de permitir que o consumidor visualize mais detalhes sobre suas compras.

A novidade também estimula a concorrência entre as operadoras, já que agora as grandes bandeiras podem operar vales corporativos, algo que antes era restrito a empresas como Alelo, Ticket e VR.

Autorizadas por lei desde 2022, as bandeiras Visa, Mastercard e Elo agora passam a atuar oficialmente no segmento de benefícios.

O modelo aberto permite melhores taxas para lojistas, mais liberdade para o consumidor e maior integração tecnológica entre os sistemas.