Vale-refeição e alimentação ganham nova função a partir de novembro; veja como utilizar

Mudança vale para cartões das bandeiras Visa, Mastercard e Elo

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Vale-refeição e alimentação ganham nova função a partir de novembro; veja como utilizar
(Foto: Reprodução)

Todos os estabelecimentos que aceitam vale-alimentação, vale-refeição e vale-cultura passam a ter de usar a nova função “voucher” nas maquininhas de cartão a partir deste mês de novembro.

A mudança vale para cartões das bandeiras Visa, Mastercard e Elo, e tem o objetivo de padronizar e modernizar as transações do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

O novo sistema, chamado de “trilho voucher”, precisa estar habilitado para que os pagamentos com esses benefícios sejam processados corretamente.

Leia também

Quando ativado, ele aparece ao lado das opções tradicionais de crédito e débito nas maquininhas.

Desde abril, bares, restaurantes e supermercados vêm se adaptando à novidade. Segundo Alessandro Rabelo, coordenador do grupo de trabalho da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), a transição tem sido tranquila:

“As mudanças estão sendo implementadas de forma eficiente, mostrando o empenho do setor em evoluir e se adaptar”, disse à Exame.

Como habilitar a função “voucher”

Os comércios que ainda não configuraram o novo sistema não precisam trocar de maquininha nem assinar novos contratos. Basta solicitar a ativação junto à credenciadora.

  • Negócios pequenos (maquininhas POS): ativação direta com a empresa credenciadora.
  • Grandes redes (sistemas TEF): habilitação junto à credenciadora e ao parceiro de software.
  • E-commerce e apps: contato com a credenciadora e o parceiro de tecnologia.

O que muda para consumidores e lojistas

Com o novo trilho, as transações ficam mais seguras e transparentes. Cada compra feita com vale-benefício identificará o produto e o tipo de estabelecimento, garantindo que o uso siga as regras do PAT.

Essa rastreabilidade aumenta o controle e reduz fraudes, além de permitir que o consumidor visualize mais detalhes sobre suas compras.

A novidade também estimula a concorrência entre as operadoras, já que agora as grandes bandeiras podem operar vales corporativos, algo que antes era restrito a empresas como Alelo, Ticket e VR.

Autorizadas por lei desde 2022, as bandeiras Visa, Mastercard e Elo agora passam a atuar oficialmente no segmento de benefícios.

O modelo aberto permite melhores taxas para lojistas, mais liberdade para o consumidor e maior integração tecnológica entre os sistemas.

Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias