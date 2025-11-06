Alarmante: 6 em cada 10 goianos estão acima do peso, diz pesquisa

Levantamento reúne informações sobre hábitos de vida e é feito pelo Ministério da Saúde

Gabriella Pinheiro - 06 de novembro de 2025

(Foto: Wilson Dias / Agência Brasil)

Seis a cada dez moradores de Goiás enfrentam um quadro de sobrepeso, conforme indica o Inquérito de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas Não Transmissíveis por Inquérito Telefônico (Vigitel) Goiás 2025, divulgado nesta quarta-feira (05).

A pesquisa reúne informações sobre hábitos de vida e é realizada anualmente pelo Ministério da Saúde nas capitais brasileiras desde 2006, utilizando ligações telefônicas para monitorar a saúde da população. No estado, o levantamento abrange as 18 regionais de saúde.

De acordo com o estudo, a prevalência de excesso de peso entre a população goiana é de 62,9%. Em comparação, em 2022, o índice era de 57,3%.

Já no caso da obesidade, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, o número passou de 22,8% há três anos para 25,7% em 2025.

Outros resultados

Além do aumento da obesidade, Goiás também registrou elevação nos índices de hipertensão, diabetes e depressão.

A hipertensão subiu de 22,6% para 26,3%; o diabetes, de 6,4% para 9,3%; e a depressão, de 12,1% para 15,5% em 2025.

Em contrapartida foram observados aspectos positivos como o aumento do nível de atividade física da população, de maneira discreta, além do maior percentual de mulheres que fizeram o exame de prevenção do colo de útero e de mama.

