Pesquisa aponta que doenças têm aumentado no estado de Goiás

Levantamento é realizado de forma anual pelo Ministério da Saúde nas capitais brasileiras desde 2006

Gabriella Pinheiro - 05 de novembro de 2025

Obesidade afeta mais de 60% da população de Anápolis. (Foto: Fernando Donasci/Folhapress)

Os dados do segundo Inquérito de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas Não Transmissíveis por Inquérito Telefônico (Vigitel) Goiás 2025, divulgados nesta quarta-feira (05) pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), indicam que doenças como obesidade, hipertensão, diabetes e depressão apresentaram aumento no estado.

O levantamento é realizado anualmente pelo Ministério da Saúde nas capitais brasileiras desde 2006 e utiliza ligações telefônicas para monitorar a saúde da população.

Conforme o estudo, um dos maiores aumentos foi registrado nos casos de obesidade — acúmulo excessivo de gordura corporal —, que passou de 22,8% em 2022 para 25,7% em 2025.

No caso da hipertensão — condição crônica caracterizada pela força elevada do sangue contra as paredes das artérias —, a prevalência em Goiás subiu de 22,6% para 26,3% no mesmo período.

Com índices menores, a depressão passou de 12,1% para 15,5%, enquanto o diabetes aumentou de 6,4% em 2022 para 9,3%.

Vale destacar que o Vigitel Goiás contou, nesta edição, com uma ferramenta adicional, incluindo a realização da pesquisa também por telefone celular, além do telefone fixo, e considerou 18 regionais de saúde do estado.

