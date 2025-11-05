Goianos estão bebendo menos e fumando mais, diz levantamento

Estudo é feito de forma anual pelo Ministério de Saúde e abrangeu 18 regionais de saúde

Gabriella Pinheiro - 05 de novembro de 2025

(Foto: Banco Mundial / ONU / Agência Brasil)

Enquanto o consumo de bebidas alcoólicas apresenta queda, o número de fumantes em Goiás registrou aumento nos últimos três anos. Os dados fazem parte do Inquérito de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas Não Transmissíveis por Inquérito Telefônico (Vigitel) Goiás 2025, divulgado nesta quarta-feira (05).

O levantamento é realizado anualmente pelo Ministério da Saúde nas capitais brasileiras desde 2006 e utiliza ligações telefônicas para monitorar a saúde da população. Em Goiás, o estudo abrangeu as 18 regionais de saúde.

De acordo com o levantamento, o uso abusivo de bebidas alcoólicas apresentava uma prevalência de 24,1% em 2022, tendo reduzido para 23,7% em 2025.

Em contrapartida, o tabagismo — definido como a dependência de nicotina causada pelo hábito de fumar cigarros ou outros produtos de tabaco — aumentou de 13,1% para 14,3% no mesmo período.

Outros resultados

O estudo também apontou crescimento em alguns fatores de risco, como excesso de peso, obesidade, consumo de refrigerantes, hipertensão e diabetes.

Por outro lado, foram observados aspectos positivos, como o aumento do nível de atividade física da população, ainda que de forma discreta, e o maior percentual de mulheres que realizaram exames de prevenção do colo do útero e de mama.

