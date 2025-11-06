Casa de dois andares construída somente com barro em pleno sertão se mantém intacta desde 1950 e desafia a lógica da engenharia
Primeiro sobrado de taipa do Brasil fica no Ceará e se tornou símbolo de resistência, cultura e sustentabilidade no semiárido
Em pleno sertão nordestino, uma construção simples, feita apenas de barro e madeira, se transformou em um dos maiores símbolos da arquitetura popular brasileira.
Erguida em 1950, no município do Crato, no Ceará, a casa de taipa de dois andares resiste firme há mais de sete décadas.
É considerada o primeiro sobrado de taipa do Brasil, título que impressiona engenheiros e arquitetos até hoje.
A técnica usada na obra é antiga. Conhecida como taipa de mão, ela utiliza barro misturado com fibras vegetais e madeira para formar paredes resistentes.
O segredo está na compactação do material e na espessura das paredes, que chegam a ter mais de 40 centímetros.
Essa combinação garante estabilidade e conforto térmico. Mesmo assim, sob o calor intenso do sertão, o interior da casa permanece fresco, sem necessidade de energia elétrica ou equipamentos modernos.
O criador da obra foi Jefferson da França Alencar, morador do Sítio Fundão.
Sem formação técnica, ele usou apenas o conhecimento empírico da região para erguer uma estrutura que, até hoje, desafia o tempo e a lógica da engenharia.
Restauração
A equipe restaurou o sobrado em 2017, e hoje ele integra o Centro de Visitantes do Parque Estadual do Sítio Fundão.
O local recebe pesquisadores, turistas e curiosos interessados em conhecer o valor cultural da técnica de taipa.
Assim, mais do que um exemplo de resistência, a construção mostra como o saber popular pode se transformar em referência de sustentabilidade.
Afinal, em tempos de busca por construções ecológicas, o sobrado de taipa do Crato volta a ser inspiração para quem valoriza a simplicidade e a inteligência do povo nordestino.
Contudo, com quase 75 anos, a casa segue firme, como prova viva de que a tradição e o conhecimento local podem superar o tempo e continuar inspirando o futuro.
