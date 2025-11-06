Casa de dois andares construída somente com barro em pleno sertão se mantém intacta desde 1950 e desafia a lógica da engenharia

Primeiro sobrado de taipa do Brasil fica no Ceará e se tornou símbolo de resistência, cultura e sustentabilidade no semiárido

Gabriel Yuri Souto - 06 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Facebook)

Em pleno sertão nordestino, uma construção simples, feita apenas de barro e madeira, se transformou em um dos maiores símbolos da arquitetura popular brasileira.

Erguida em 1950, no município do Crato, no Ceará, a casa de taipa de dois andares resiste firme há mais de sete décadas.

É considerada o primeiro sobrado de taipa do Brasil, título que impressiona engenheiros e arquitetos até hoje.

A técnica usada na obra é antiga. Conhecida como taipa de mão, ela utiliza barro misturado com fibras vegetais e madeira para formar paredes resistentes.

O segredo está na compactação do material e na espessura das paredes, que chegam a ter mais de 40 centímetros.

Essa combinação garante estabilidade e conforto térmico. Mesmo assim, sob o calor intenso do sertão, o interior da casa permanece fresco, sem necessidade de energia elétrica ou equipamentos modernos.

O criador da obra foi Jefferson da França Alencar, morador do Sítio Fundão.

Sem formação técnica, ele usou apenas o conhecimento empírico da região para erguer uma estrutura que, até hoje, desafia o tempo e a lógica da engenharia.

Restauração

A equipe restaurou o sobrado em 2017, e hoje ele integra o Centro de Visitantes do Parque Estadual do Sítio Fundão.

O local recebe pesquisadores, turistas e curiosos interessados em conhecer o valor cultural da técnica de taipa.

Assim, mais do que um exemplo de resistência, a construção mostra como o saber popular pode se transformar em referência de sustentabilidade.

Afinal, em tempos de busca por construções ecológicas, o sobrado de taipa do Crato volta a ser inspiração para quem valoriza a simplicidade e a inteligência do povo nordestino.

Contudo, com quase 75 anos, a casa segue firme, como prova viva de que a tradição e o conhecimento local podem superar o tempo e continuar inspirando o futuro.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!