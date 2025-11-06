Conheça a melhor carne para fazer bife acebolado ou em tirinhas no almoço ou jantar

Escolher o corte certo faz toda a diferença para garantir sabor, maciez e praticidade na hora de preparar o prato

Gabriel Yuri Souto - 06 de novembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Quando o assunto é bife acebolado ou carne em tiras salteadas, a escolha do corte é o que determina se o prato vai ficar suculento ou duro demais.

A boa notícia é que existem opções acessíveis e cheias de sabor que garantem um resultado perfeito, tanto no almoço quanto no jantar.

Entre as mais indicadas estão coxão mole, alcatra, patinho e contrafilé. Essas carnes possuem fibras curtas e pouca gordura, o que facilita o corte e o cozimento rápido — ideal para preparos rápidos na frigideira ou na chapa.

O coxão mole é um dos preferidos para o bife acebolado: fica macio mesmo com pouco tempo de fogo.

Já a alcatra se destaca pelo sabor e versatilidade — vai bem tanto grelhada quanto em tirinhas com legumes.

O patinho, mais magro, é ótimo para quem busca uma refeição leve. E o contrafilé, por sua suculência, agrada quem prefere um bife mais robusto.

Dica importante: para manter a carne macia, evite perfurá-la com o garfo enquanto frita e não cozinhe demais. Um toque de manteiga ou azeite no final também ajuda a realçar o sabor e garantir aquele brilho apetitoso.

Independentemente do corte, o segredo está no ponto certo e no tempero simples: sal, pimenta e cebolas douradas. Assim, você garante um prato saboroso, prático e com cara de comida caseira — perfeito para qualquer ocasião.

