Homem é preso após causar confusão em unidade de saúde em Anápolis
Imagens mostram momento em que suspeito sai do local, mas retorna segurando um pedaço de madeira
A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, na última quarta-feira (05), um homem em um suposto surto após o mesmo protagonizar uma intensa confusão em uma unidade de saúde localizada na Avenida Santo Antônio, em Anápolis.
Nas imagens registradas por câmeras de segurança, é possível ver o momento em que o suspeito entra no local e caminha entre os pacientes. Em determinado momento, enquanto aguarda na recepção, ele chega a abaixar parcialmente as calças.
Em seguida, uma servidora se aproxima e tenta conversar com o homem, que se senta em frente ao balcão da recepção.
Momentos depois, ele se levanta, sai da unidade, mas retorna segurando um pedaço de madeira, chegando a arremessá-lo contra a porta. Logo após, a Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local.
Um paciente relatou ter tido os óculos quebrados depois que o suspeito arrancou o acessório de seu rosto e o destruiu.
Diante da situação, o homem foi conduzido até a Central de Flagrantes, onde foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.
Ele foi encaminhado ao presídio de Anápolis, onde ainda aguardava por audiência de custódia, no começo da tarde desta quinta-feira (06).
