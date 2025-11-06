Homem é preso após causar confusão em unidade de saúde em Anápolis

Imagens mostram momento em que suspeito sai do local, mas retorna segurando um pedaço de madeira

Gabriella Pinheiro - 06 de novembro de 2025

Imagem mostra confusão em unidade de saúde, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, na última quarta-feira (05), um homem em um suposto surto após o mesmo protagonizar uma intensa confusão em uma unidade de saúde localizada na Avenida Santo Antônio, em Anápolis.

Nas imagens registradas por câmeras de segurança, é possível ver o momento em que o suspeito entra no local e caminha entre os pacientes. Em determinado momento, enquanto aguarda na recepção, ele chega a abaixar parcialmente as calças.

Em seguida, uma servidora se aproxima e tenta conversar com o homem, que se senta em frente ao balcão da recepção.

Momentos depois, ele se levanta, sai da unidade, mas retorna segurando um pedaço de madeira, chegando a arremessá-lo contra a porta. Logo após, a Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local.

Um paciente relatou ter tido os óculos quebrados depois que o suspeito arrancou o acessório de seu rosto e o destruiu.

Diante da situação, o homem foi conduzido até a Central de Flagrantes, onde foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.

Ele foi encaminhado ao presídio de Anápolis, onde ainda aguardava por audiência de custódia, no começo da tarde desta quinta-feira (06).

