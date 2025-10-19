Imagens revelam instante em que motociclista perde o controle e morre ao atingir poste em Trindade

Bombeiros encontraram a vítima inconsciente e tentaram reanimá-la, mas sem sucesso

Natália Sezil - 19 de outubro de 2025

Vídeo mostra quando motociclista colide com poste. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 45 anos, morreu após bater em um poste no Conjunto Rio Vermelho, em Trindade, durante a madrugada deste domingo (19). Imagens mostram o momento em que ele perde o controle do veículo.

O vídeo registra quando o homem vira a esquina e se aproxima, com o farol ligado. É questão de segundos até que a motocicleta comece a se aproximar do meio-fio.

O veículo colide com o poste e parece rodopiar enquanto cai, até que fica jogado ao chão e o farol vai desligando.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros, mas encontrou a vítima inconsciente, sem capacete e com evidências de traumatismo cranioencefálico grave.

Os militares realizaram manobras de reanimação, mas sem sucesso. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve presente e constatou o óbito ainda no local.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram, então, acionados, responsáveis por realizar a perícia e retirar o corpo.

FATALIDADE 🚔 Imagens revelam instante em que motociclista perde o controle e morre ao atingir poste em Trindade Leia: pic.twitter.com/BLCgrAM3xS — Portal 6 (@portal6noticias) October 19, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!