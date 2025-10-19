Imagens revelam instante em que motociclista perde o controle e morre ao atingir poste em Trindade

Bombeiros encontraram a vítima inconsciente e tentaram reanimá-la, mas sem sucesso

Natália Sezil Natália Sezil -
Vídeo mostra quando motociclista colide com poste.
Vídeo mostra quando motociclista colide com poste. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 45 anos, morreu após bater em um poste no Conjunto Rio Vermelho, em Trindade, durante a madrugada deste domingo (19). Imagens mostram o momento em que ele perde o controle do veículo.

O vídeo registra quando o homem vira a esquina e se aproxima, com o farol ligado. É questão de segundos até que a motocicleta comece a se aproximar do meio-fio.

O veículo colide com o poste e parece rodopiar enquanto cai, até que fica jogado ao chão e o farol vai desligando.

Leia também

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros, mas encontrou a vítima inconsciente, sem capacete e com evidências de traumatismo cranioencefálico grave.

Os militares realizaram manobras de reanimação, mas sem sucesso. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve presente e constatou o óbito ainda no local.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram, então, acionados, responsáveis por realizar a perícia e retirar o corpo.

 

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias