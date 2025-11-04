Viatura da Polícia Militar é arremessada para fora da pista após acidente em Inhumas

Três pessoas ficaram feridas no incidente, sendo levadas para uma unidade de saúde do município

viatura inhumas
Veículos ficaram danificados após colisão (Foto: Reprodução)

Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar (PM) e um carro de passeio deixou três pessoas feridas na manhã desta terça-feira (04), na GO-070, em trecho que passa por Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia.

O caso aconteceu por volta das 7h50. A viatura trafegava no sentido Inhumas-Itauçu quando, ao realizar um retorno, foi atingida na traseira pelo Onix.

Com o impacto, o veículo policial foi arremessado para o canteiro central da pista.

Imagens divulgadas pelo portal News Inhumas mostram que a viatura sofreu sérias avarias na parte traseira esquerda, enquanto o carro de passeio teve a dianteira bastante danificada.

No total, três pessoas ficaram feridas, sendo dois policiais e o motorista do outro veículo. Elas foram socorridas e encaminhadas para a UPA de Inhumas com ferimentos leves.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

 

 

