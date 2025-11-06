Irmã de Zé Felipe surge com Virginia em estádio de Madri para ver Vini Jr

Monyque Isabella, irmã de Zé Felipe, marcou presença na área VIP do estádio Santiago Bernabéu, em Madri, neste sábado

Folhapress - 06 de novembro de 2025

Irmã de Zé Felipe surge com Virginia em estádio de Madri para ver Vini Jr. (Foto: Reprodução/Instagram

Monyque Isabella, irmã de Zé Felipe, marcou presença na área VIP do estádio Santiago Bernabéu, em Madri, neste sábado.

Acompanhada da companheira, Jessika Losi, ela integra o grupo que foi com Virginia Fonseca assistir à partida do Real Madrid. A equipe madrilenha joga contra o Valencia pelo campeonato espanhol.

A presença chama atenção por um motivo curioso: Virginia é ex-mulher de Zé Felipe, irmão de Monyque. Vini e Virginia assumiram o namoro na última terça-feira (27). O jogador preparou um cenário romântico para o pedido -com direito a muitas flores- que acabou viralizando nas redes e virando meme entre os famosos.

Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice (4), Maria Flor (3) e José Leonardo (1). Eles anunciaram o fim do casamento durante uma viagem a Portugal, no fim de maio, após cinco anos de união.

Atualmente, Zé Felipe namora a cantora Ana Castela. Recentemente, eles trocaram beijos no palco do Domingo Legal (SBT).