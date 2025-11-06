Morador de Goiânia é alvo de operação da Polícia Civil por ameaças de morte a Donald Trump

Polícia encontrou suásticas desenhadas e a frase em inglês “atirar para matar” escrita nas paredes do quarto

Davi Galvão Davi Galvão -
Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: Captura de tela/Youtube)

Na manhã desta quinta-feira (06), equipes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriram mandado de busca e apreensão na residência de um morador de Goiânia, de 32 anos, suspeito de enviar ameaças ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a outras autoridades norte-americanas.

O caso ganhou atenção internacional após o suspeito tentar entrar na Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, no fim de setembro, o que levou à mobilização conjunta de autoridades brasileiras e norte-americanas.

A situação é tratado com alto grau de sigilo e prioridade devido ao envolvimento direto do Serviço Secreto dos EUA e ao teor das ameaças contra Trump.

O homem não chegou a ser preso no cumprimento do mandato, mas os agentes recolheram documentos e objetos que podem auxiliar nas apurações, entre eles um caderno com anotações e registros de viagem.

De acordo com os investigadores, o material apreendido continha detalhes sobre possíveis rotas de entrada nos Estados Unidos, mencionando a Guatemala como ponto de acesso.

A polícia também encontrou suásticas desenhadas e a frase em inglês “atirar para matar” escrita nas paredes do quarto, o que chamou a atenção das equipes.

A investigação começou após o Serviço Secreto norte-americano denunciar as ameaças ao governo brasileiro.

O órgão acionou o Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça, que repassou as informações à PCDF, dando origem à operação.

A polícia informou ainda que o suspeito teria enviado e-mails, em inglês, com ameaças explícitas de ataque armado contra Donald Trump, a ex-primeira-dama Melania Trump e outras autoridades americanas, indicando a intenção de realizar um atentado.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

