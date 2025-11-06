Morador de Goiânia é alvo de operação da Polícia Civil por ameaças de morte a Donald Trump

Polícia encontrou suásticas desenhadas e a frase em inglês “atirar para matar” escrita nas paredes do quarto

Davi Galvão - 06 de novembro de 2025

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: Captura de tela/Youtube)

Na manhã desta quinta-feira (06), equipes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriram mandado de busca e apreensão na residência de um morador de Goiânia, de 32 anos, suspeito de enviar ameaças ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a outras autoridades norte-americanas.

O caso ganhou atenção internacional após o suspeito tentar entrar na Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, no fim de setembro, o que levou à mobilização conjunta de autoridades brasileiras e norte-americanas.

A situação é tratado com alto grau de sigilo e prioridade devido ao envolvimento direto do Serviço Secreto dos EUA e ao teor das ameaças contra Trump.

O homem não chegou a ser preso no cumprimento do mandato, mas os agentes recolheram documentos e objetos que podem auxiliar nas apurações, entre eles um caderno com anotações e registros de viagem.

De acordo com os investigadores, o material apreendido continha detalhes sobre possíveis rotas de entrada nos Estados Unidos, mencionando a Guatemala como ponto de acesso.

A polícia também encontrou suásticas desenhadas e a frase em inglês “atirar para matar” escrita nas paredes do quarto, o que chamou a atenção das equipes.

A investigação começou após o Serviço Secreto norte-americano denunciar as ameaças ao governo brasileiro.

O órgão acionou o Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça, que repassou as informações à PCDF, dando origem à operação.

A polícia informou ainda que o suspeito teria enviado e-mails, em inglês, com ameaças explícitas de ataque armado contra Donald Trump, a ex-primeira-dama Melania Trump e outras autoridades americanas, indicando a intenção de realizar um atentado.

