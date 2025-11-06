Motorista de aplicativo é preso em Anápolis com 9 mil comprimidos de remédio controlado e iPhones escondidos no carro

Para piorar, homem ainda havia mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia

Augusto Araújo - 06 de novembro de 2025

Motorista foi preso com carga volumosa de produtos irregulares. (Foto: Divulgação/PRF)

Na noite desta quarta-feira (5), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motorista de aplicativo, de 42 anos, e apreendeu uma grande quantidade de medicamentos controlados e aparelhos eletrônicos transportados ilegalmente na BR-060, em Anápolis.

Durante uma fiscalização de rotina no km 86 da rodovia, os policiais abordaram um Toyota Etios.

Ao consultar os documentos do condutor, a equipe constatou a existência de um mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Durante a vistoria no veículo, os agentes encontraram diversas encomendas de empresas distintas, entre elas 302 caixas de flunitrazepam (Rohypnol) — totalizando 9.060 comprimidos —, além de 37 iPhones.

De acordo com a PRF, as mercadorias tinham como destino Brasília (DF) e haviam saído de Goiânia.

O motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anápolis, onde permanece à disposição da Justiça.

Já as mercadorias apreendidas foram entregues à Secretaria de Economia de Goiás, responsável pelos procedimentos legais e fiscais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!