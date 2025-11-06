O segredo das donas de casa para deixar o fogão brilhando como novo

Truque não está em um produto caro ou em um equipamento sofisticado, mas no hábito bem executado

Gabriel Yuri Souto - 06 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Carla Oliveira)

Desde os tempos em que o fogo de lenha reinava no lar — com tachos pretos, fuligem e paredes escurecidas — até os modernos fogões de aço inoxidável que dominam as cozinhas de hoje, o desejo de manter o “local de preparo” reluzente permanece o mesmo: simboliza cuidado, ordem e aconchego.

E, não raramente, há uma “mágica prática” que muitas donas e donos de casa já adotaram e pouco comentam: uma técnica de limpeza consciente que faz o fogão brilhar sem esforço aparente.

Segundo recomendações do site da Whirlpool, o processo para recuperar o brilho de um fogão de aço inox inclui a simples água morna, detergente neutro e, ao final, secagem com pano de microfibra, seguindo a direção do “grão” da superfície metálica.

O detalhe está justamente nesse “seguir o grão” — e na constância do cuidado — o que evita riscos, marcas e manchas que tiram o brilho.

Mas há um segundo passo recheado de sabedoria prática doméstica: a criação de uma pasta com bicarbonato de sódio ou, alternativamente, usar vinagre branco — sempre com cuidado e observando o tipo de material — para remover resíduos queimados ou manchas escuras em torno dos queimadores. Como explica o blog especializado Sparkle & Shine, prepare uma pasta de “uma parte de água para três partes de bicarbonato”, aplique sobre o local manchado, aguarde entre 10 e 15 minutos e depois limpe com pano macio.

Essa dupla – limpeza suave diária + intervenção mais profunda ocasional – é o segredo que muitas donas de casa conhecem intuitivamente. A técnica evita o desgaste prematuro e mantém o fogão com aparência “novo em folha”. Além disso, orientações da Maytag reforçam que, para fogões de aço inox, evitar materiais abrasivos ou produtos errados é tão importante quanto o produto escolhido: “Não use esponja de aço, lã de aço, ou limpadores com cloro ou amônia”, alertam.

O resultado dessa rotina não é apenas estético. Um fogão bem cuidado reflete higiene, evita acúmulo de gordura que pode gerar odores ou mesmo riscos de segurança, e promove conforto a quem cozinha, transmite orgulho e torna o momento culinário mais prazeroso. Assim, aquele gesto simples — limpar logo após o uso, secar bem, aplicar de vez em quando a pasta e seguir o “grão” do metal — transforma-se em ritual de cuidado com o lar.

No fim das contas, o “segredo” não está em um produto caro ou em um equipamento sofisticado, mas no hábito bem executado: de fato, é o carinho diário, aliado a um truque pontual, que devolve o brilho de fábrica ao fogão e mantém o coração da cozinha como merece.

