Produtor rural é preso em Goiás por aplicar golpe milionário com cheques falsos, diz polícia

Conforme investigação, crimes ocorreram entre 2024 e 2025, resultando em captação fraudulenta de aproximadamente R$ 10 milhões

Augusto Araújo - 06 de novembro de 2025

Suspeito foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (05). (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) em Santa Helena de Goiás, no Sudoeste do estado, deflagrou nesta quarta-feira (05) a Operação “Título Cego”, que resultou na prisão preventiva de um produtor rural investigado por fraudes que teriam sido cometidas entre 2024 e 2025.

Além da prisão, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

De acordo com as investigações, o homem firmou diversos contratos de financiamento e obteve garantias de terceiros sob a justificativa de custear lavouras de soja e milho.

As operações envolviam instituições financeiras, lojas de implementos agrícolas e empréstimos pessoais, garantidos por cheques de terceiros, o que teria resultado em captação fraudulenta de aproximadamente R$ 10 milhões.

As apurações também apontam que o investigado falsificou assinaturas em cheques e duplicatas mercantis, totalizando mais de R$ 1,5 milhão.

Além disso, além de ter negociado veículos pertencentes a outras pessoas, sem a autorização dos proprietários, o que teria gerado vantagens superiores a R$ 400 mil.

Mesmo após uma boa colheita na safra 2024/2025, com faturamento estimado em mais de R$ 10 milhões, o produtor rural não quitou os débitos assumidos.

Segundo a PC, considerando as captações feitas para custeio e as receitas provenientes da venda da produção, a vantagem indevida ultrapassa R$ 20 milhões.

Em tese, as condutas do investigado configuram os crimes de estelionato, falsificação de documento particular, uso de documento falso e falsidade ideológica, além de outros delitos que seguem sob apuração.

O suspeito foi preso e permanece à disposição do Poder Judiciário. A PC segue com as investigações para identificar possíveis envolvidos e o destino dos valores obtidos de forma ilícita.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!