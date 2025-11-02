Jovem morre afogada em pesque-pague de Santa Helena de Goiás

Ana Caroliny de Medeiros Soares estava na companhia de amigos quando o acidente aconteceu. SAMU constatou o óbito no local

Danilo Boaventura - 02 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma jovem de 26 anos, identificada como Ana Caroliny de Medeiros Soares, morreu afogada na manhã deste domingo (02) em uma represa na zona rural de Santa Helena de Goiás.

O acidente ocorreu no pesque-pague “O Paraíso”, na Fazenda Fortaleza, onde a vítima estava na companhia de amigos.

O óbito foi constatado ainda no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Testemunhas que estavam com Ana Caroliny contaram os policiais militares que ela entrou na água e tentava flutuar quando, subitamente, parou de responder aos chamados.

Preocupados com a falta de reação, um dos amigos presentes entrou na represa para retirá-la, mas a jovem já não apresentava sinais vitais. O grupo acionou imediatamente o socorro médico.

A Polícia Militar foi chamada ao local por uma enfermeira do SAMU e isolou a área para os procedimentos necessários.

A equipe policial permaneceu na fazenda até a chegada do Instituto Médico Legal (IML) de Rio Verde, que realizou a remoção do corpo e deu início aos trâmites legais para investigar as circunstâncias da morte, registrada como afogamento acidental.

