Túnel com quase 10 km de extensão promete ser o maior da América Latina e deve ficar pronto em 2027

Megaprojeto colombiano vai ligar Medellín à região de Urabá e promete transformar o transporte e o comércio no país

Gabriel Yuri Souto - 06 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A construção de túneis sempre desperta admiração. Essas grandes passagens subterrâneas representam o encontro entre engenharia, ousadia e necessidade conectam lugares, reduzem distâncias e impulsionam economias inteiras.

E é exatamente isso que está acontecendo na Colômbia, onde um projeto monumental promete marcar a história da infraestrutura latino-americana.

Chamado de Túnel del Toyo, o empreendimento terá 9,73 quilômetros de extensão, tornando-se o maior da América do Sul.

A obra é parte da chamada Nova Estrada para o Mar, um corredor logístico que vai ligar Medellín à região de Urabá, próxima aos portos do Caribe, facilitando o transporte de cargas e o acesso ao comércio internacional.

Contudo, a escavação principal já foi concluída, e agora as equipes trabalham na pavimentação e na instalação dos sistemas de ventilação e segurança, etapas que devem seguir até 2026.

Com previsão de conclusão para 2027, o túnel atravessa a Cordilheira dos Andes e integra um complexo de 39,5 quilômetros de novas vias, pontes e túneis menores.

Redução no tempo de viagem

Quando o trajeto entre Medellín e o litoral estiver pronto, ele reduzirá em quatro horas e meia o tempo atual de viagem, transformando completamente o fluxo de mercadorias na região.

Os engenheiros responsáveis destacam que o projeto inclui sistemas de ventilação, sensores de segurança e tecnologia de monitoramento em tempo real, semelhantes aos usados nos túneis mais modernos da Europa e da Ásia.

Todavia, a velocidade média prevista será de 80 km/h para veículos leves e 60 km/h para caminhões, tornando o percurso mais rápido e seguro.

Além de reduzir o tempo de viagem, o Túnel del Toyo deve impulsionar o turismo e o desenvolvimento econômico de dezenas de municípios ao longo do trajeto.

Afinal, a expectativa é que a obra se torne um símbolo de integração regional, fortalecendo a ligação entre o interior da Colômbia e os portos do Caribe, abrindo novas rotas de exportação para todo o continente.

Contudo, se tudo correr conforme o cronograma, em 2027 a Colômbia vai inaugurar o túnel mais longo — e um dos mais importantes — da história da América do Sul.

