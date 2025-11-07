Homem é preso no Paraguai após matar esposa brutalmente na frente dos filhos em Goiás

Suspeito também tirou a vida de vizinho e deixou outra vítima gravemente ferida antes de fugir

Augusto Araújo - 07 de novembro de 2025

Homem foi detido por autoridades policiais no Paraguai. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu, na madrugada desta sexta-feira (07), o autor de um duplo homicídio ocorrido em julho deste ano em um condomínio residencial de Águas Lindas de Goiás.

A captura foi realizada no Paraguai, após meses de investigação conduzida pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da cidade.

O crime, registrado em 12 de julho, chocou pela brutalidade. Segundo as investigações, a sequência de violência começou após um desentendimento entre o autor e sua companheira.

Durante a discussão, ele teria atacado a mulher com golpes de faca, na frente dos filhos menores.

Logo depois, o homem saiu do apartamento e foi até a residência vizinha, onde efetuou vários disparos de arma de fogo.

Um morador morreu no local, e outro homem, que realizava serviços no condomínio, ficou gravemente ferido. O agressor ainda retornou ao próprio apartamento, fez novos disparos e fugiu.

Diante da gravidade do caso, a Justiça decretou a prisão temporária do investigado. A Polícia Civil intensificou as buscas e descobriu que ele havia fugido para Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Durante a prisão, o suspeito foi encontrado com documentos falsos e autuado pelas autoridades paraguaias por uso de documento falso.

Após a conclusão dos trâmites legais e a cooperação entre as polícias dos dois países, o homem será entregue à Polícia Federal em Ponta Porã (MS) e, em seguida, transferido para Águas Lindas de Goiás, onde responderá pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, lesão corporal e outros delitos relacionados.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!