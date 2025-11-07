Morte de irmã de ex-vereadora Gabriela Rodart gera comoção: “lutou bravamente por sua vida”

Em postagem nas redes sociais, ex-parlamentar publicou homenagem à irmã

Gabriella Pinheiro - 07 de novembro de 2025

Bruna Lopes era irmã de ex-vereadora Gabriela Rodart. (Foto: Reprodução)

Faleceu na quinta-feira (06) Bruna Lopes, de 32 anos, irmã da ex-vereadora de Goiânia Gabriela Rodart. O óbito foi confirmado pela própria ex-parlamentar por meio das redes sociais.

A vítima foi sepultada nesta sexta-feira (07), no Cemitério Jardim das Palmeiras, na capital. A causa da morte não foi divulgada.

Em uma postagem nas redes sociais, Gabriela Rodart publicou uma homenagem à irmã, afirmando que a vida “é um grande encontro e, tristemente, marcada por uma despedida repentina e dolorosa”.

“Sinto muito por você ir embora tão cedo… Que Deus te receba na morada celeste e conceda dias longos na eternidade. Adeus, irmã!”, escreveu.

Nos comentários, diversos internautas manifestaram pesar pela partida precoce de Bruna, descrevendo-a como uma pessoa amável e alegre.

“Bruna foi muito forte, minha amiga. Que a certeza da eternidade console o seu coração e de todos que a amam”, destacou uma internauta.

“Uma perda tão recente… Bruna lutou bravamente por sua vida. Hoje ela descansa nos braços do Pai. Sentirei muitas saudades da minha grande amiga”, escreveu outra.

