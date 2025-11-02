Morte de jovem de Anápolis após receber descarga elétrica causa comoção nas redes sociais

No momento do acidente, o rapaz manuseava uma betoneira descalço e acabou sofrendo uma descarga elétrica

Da Redação - 02 de novembro de 2025

Wemerson Dias de Oliveira tinha 25 anos. (Foto: Reprodução)

A morte trágica de Wemerson Dias de Oliveira, de apenas 25 anos, causou forte comoção nas redes sociais. O jovem morreu na tarde deste sábado (1º), enquanto trabalhava com o pai em uma residência no Bairro Polocentro, em Anápolis.

No momento do acidente, os dois estavam realizando um serviço de reboco utilizando uma betoneira elétrica, quando ele acabou recebendo uma descarga elétrica ao tocar a máquina descalço.

O pai encontrou o filho já caído e o levou às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Alair Mafra de Andrade, na Vila Esperança, mas o jovem não resistiu.

Um jovem, de 25 anos, morreu na tarde deste sábado (1º) após levar um choque elétrico enquanto trabalhava em casa, no bairro Polocentro, em Anápolis.

O caso causou forte comoção, deixando um sentimento de dor e tristeza para amigos e familiares.

“Vai fazer falta Emim! Agora quem vai tocar na igreja?”, comentou uma conhecida.

“Descansa em paz, não tô acreditando”, disse outra emocionada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!