PRF encontra verdadeira “feira” que casal escondia no carro durante fiscalização na BR-153

Suspeitos tentaram justificar que itens eram para uso pessoal, mas tiveram itens apreendidos mesmo assim

Augusto Araújo - 07 de novembro de 2025

Casal levava produtos em compartimentos escondidos no veículo (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma grande quantidade de celulares, medicamentos e outros produtos irregulares durante uma fiscalização na BR-153, em Morrinhos, região Sul de Goiás.

A abordagem ocorreu durante uma ação de fiscalização de trânsito.

Durante a checagem dos equipamentos obrigatórios de um carro, os policiais encontraram no porta-malas 11 garrafas de whisky, seis unidades de cosméticos e perfumes importados, além de aparelhos eletrônicos sem comprovação fiscal.

Ao aprofundar a vistoria, a equipe descobriu compartimentos ocultos no interior do automóvel. Dentro deles estavam escondidos 113 celulares e 385 canetas emagrecedoras, ambos sem documentação legal.

O motorista, de 31 anos, e a passageira, de 25, afirmaram que os itens seriam para consumo próprio e que seguiriam para Goiânia.

Porém, a forma de armazenamento e a variedade das mercadorias apontaram para transporte com finalidade comercial e possível origem estrangeira irregular.

O veículo e todos os produtos foram encaminhados à Receita Federal.

A ocorrência foi registrada pela PRF como contrabando e descaminho, e também poderá resultar em responsabilização por crime contra a saúde pública, devido ao transporte de medicamentos sem autorização.

