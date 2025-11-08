Câmeras registram momento em que homem é brutalmente esfaqueado no Calixtópolis, em Anápolis

Vítima foi encaminhada ao Heana e a Polícia Militar segue em busca dos outros envolvidos

Davi Galvão - 08 de novembro de 2025

Câmeras registraram briga com esfaqueamento. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 42 anos, foi esfaqueado durante uma briga em um bar no Parque Calixtópolis I, em Anápolis. O suspeito segue foragido.

O caso ocorreu na tarde deste sábado (08) e deixou a vítima com ferimentos nas costas, no pescoço e na mão — este último considerado o mais grave, com forte sangramento.

A confusão começou dentro de um bar localizado na Rua Luziânia. Testemunhas relataram que, após ser atacado, o homem correu em busca de ajuda e caiu em frente a uma farmácia próxima ao local.

Câmeras de segurança registraram o momento do ataque, onde é possível ver a vítima em um confronto com ao menos três homens. Ainda não se sabe a dinâmica dos fatos nem o que causou a confusão.

Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros, que realizou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital de Urgências de Anápolis (Heana).

A Polícia Militar (PM) foi acionada e iniciou buscas na região. Durante as diligências, os policiais encontraram um veículo Fox prata abandonado nas proximidades do bar. Dentro dele, havia documentos que auxiliaram na identificação do suspeito da agressão.

Em seguida, a equipe foi até o endereço do homem, mas ele não estava no local. Na casa, foram apreendidos documentos pessoais e uma faca com vestígios de sangue, que pode ter sido usada no crime.

A Polícia Civil instaurou uma Verificação de Procedência das Informações (VPI) para apurar o caso e as buscas pelo suspeito continuam.

VIOLÊNCIA 🔪Câmeras registram momento em que homem é brutalmente esfaqueado no Calixtópolis, em Anápolis Leia: pic.twitter.com/ZdIKtiSE3p — Portal 6 (@portal6noticias) November 8, 2025

