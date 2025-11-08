Cofre do Juízo Final é o mais protegido do planeta, armazena mais de 1 milhão de sementes e foi projetado para resistir ao fim do mundo
Cofre localizado no Ártico, na Noruega, abriga 1,3 milhão de amostras e tem acesso exclusivo a pesquisadores autorizados
Poucas construções no mundo despertam tanto mistério e importância quanto esse cofre.
Imagine uma entrada discreta, no meio de gelo e montanha, que guarda a segurança genética do planeta. Esse lugar existe.
O cofre está instalado no arquipélago de Spitsbergen, em Svalbard, território da Noruega. A obra começou em 2006 e foi oficialmente aberta ao público em 2008.
Foi construído 120 metros dentro de uma montanha de rocha ártica, para garantir isolamento, segurança e estabilidade.
Segurança máxima, acesso mínimo
O acesso ao cofre é extremamente restrito. Apenas cientistas e representantes de bancos genéticos autorizados por autoridades norueguesas e pela Global Crop Diversity Trust podem entrar. Visitantes comuns não têm permissão.
Portas de aço, sensores de temperatura, sistemas de alarme e fundações que resistem a terremotos e explosões integram o sistema de segurança.
A temperatura interna é mantida em cerca de –18 °C, mesmo sem energia constante o gelo natural da montanha ajuda a conservar as sementes.
Armazém da vida vegetal
O cofre abriga atualmente mais de 1,3 milhão de amostras de sementes de quase 6 mil espécies diferentes, oriundas de mais de 100 países.
As amostras ficam seladas, etiquetadas e divididas em caixas-fortes dentro dos corredores gelados da montanha.
A lógica é simples: se um banco de sementes em qualquer parte do mundo for destruído por guerra, desastre ou crise ecológica, esta cópia no Ártico servirá como backup global.
Construção, custo e propósito global
O investimento inicial foi de cerca de US$ 9 milhões (aproximadamente R$ 50 milhões). Embora esse valor pareça menor comparado a outros grandes projetos, o impacto e a escala do cofre são incomparáveis.
A Noruega, como país anfitrião, oferece o local e garante a infraestrutura, enquanto a Global Crop Diversity Trust e diversos bancos genéticos colaboram com o envio e manutenção das sementes.
O cofre foi projetado para resistir a uma ampla gama de ameaças: terremotos, vulcões, derretimento de gelo, erupções nucleares, um verdadeiro seguro para a biodiversidade humana.
Por que ele importa para todo mundo
Em um mundo ameaçado por mudanças climáticas, pandemias agrícolas e crises alimentares, o conjunto de sementes do cofre representa uma espécie de “espinha dorsal” para a futura produção de alimentos.
Sem essa reserva, muitos alimentos poderiam desaparecer ou perder diversidade. O cofre simboliza a preparação preventiva da humanidade para cenários extremos.
Um legado silencioso no gelo ártico
Longe da grande imprensa e de viagens turísticas, no meio do Ártico frio e remoto, o cofre segue guardando o futuro vegetal da Terra.
É um monumento ao silêncio, à paciência e à esperança — a lembrança de que a vida dos humanos depende, em grande parte, de raízes, sementes e ciclos antigos.
