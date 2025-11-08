Cofre do Juízo Final é o mais protegido do planeta, armazena mais de 1 milhão de sementes e foi projetado para resistir ao fim do mundo

Cofre localizado no Ártico, na Noruega, abriga 1,3 milhão de amostras e tem acesso exclusivo a pesquisadores autorizados

Gabriel Yuri Souto - 08 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Svalbard Global Seed Vault)

Poucas construções no mundo despertam tanto mistério e importância quanto esse cofre.

Imagine uma entrada discreta, no meio de gelo e montanha, que guarda a segurança genética do planeta. Esse lugar existe.

O cofre está instalado no arquipélago de Spitsbergen, em Svalbard, território da Noruega. A obra começou em 2006 e foi oficialmente aberta ao público em 2008.

Foi construído 120 metros dentro de uma montanha de rocha ártica, para garantir isolamento, segurança e estabilidade.

Segurança máxima, acesso mínimo

O acesso ao cofre é extremamente restrito. Apenas cientistas e representantes de bancos genéticos autorizados por autoridades norueguesas e pela Global Crop Diversity Trust podem entrar. Visitantes comuns não têm permissão.

Portas de aço, sensores de temperatura, sistemas de alarme e fundações que resistem a terremotos e explosões integram o sistema de segurança.

A temperatura interna é mantida em cerca de –18 °C, mesmo sem energia constante o gelo natural da montanha ajuda a conservar as sementes.

Armazém da vida vegetal

O cofre abriga atualmente mais de 1,3 milhão de amostras de sementes de quase 6 mil espécies diferentes, oriundas de mais de 100 países.

As amostras ficam seladas, etiquetadas e divididas em caixas-fortes dentro dos corredores gelados da montanha.

A lógica é simples: se um banco de sementes em qualquer parte do mundo for destruído por guerra, desastre ou crise ecológica, esta cópia no Ártico servirá como backup global.

Construção, custo e propósito global

O investimento inicial foi de cerca de US$ 9 milhões (aproximadamente R$ 50 milhões). Embora esse valor pareça menor comparado a outros grandes projetos, o impacto e a escala do cofre são incomparáveis.

A Noruega, como país anfitrião, oferece o local e garante a infraestrutura, enquanto a Global Crop Diversity Trust e diversos bancos genéticos colaboram com o envio e manutenção das sementes.

O cofre foi projetado para resistir a uma ampla gama de ameaças: terremotos, vulcões, derretimento de gelo, erupções nucleares, um verdadeiro seguro para a biodiversidade humana.

Por que ele importa para todo mundo

Em um mundo ameaçado por mudanças climáticas, pandemias agrícolas e crises alimentares, o conjunto de sementes do cofre representa uma espécie de “espinha dorsal” para a futura produção de alimentos.

Sem essa reserva, muitos alimentos poderiam desaparecer ou perder diversidade. O cofre simboliza a preparação preventiva da humanidade para cenários extremos.

Um legado silencioso no gelo ártico

Longe da grande imprensa e de viagens turísticas, no meio do Ártico frio e remoto, o cofre segue guardando o futuro vegetal da Terra.

É um monumento ao silêncio, à paciência e à esperança — a lembrança de que a vida dos humanos depende, em grande parte, de raízes, sementes e ciclos antigos.

