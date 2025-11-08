Criança morre baleada em hamburgueria de Campinorte

Vítima estava com o padrasto no momento em que foram surpreendidos com suspeitos saindo de uma mata na cidade

Paulo Roberto Belém - 08 de novembro de 2025

Menino chegou a ser socorrido. Padrasto também foi alvejado. (Foto: Reprodução)

Uma criança, de 7 anos, morreu vítima de disparos de arma de fogo na noite desta sexta-feira (07), em Campinorte, cidade que fica na região Norte de Goiás.

O Portal 6 apurou que o menor estaria na companhia do padrasto, que é proprietário de uma hamburgueria. O episódio teria acontecido no momento da entrega de um lanche na cidade, quando os dois estavam juntos.

Informações preliminares dão conta que suspeitos teriam aproveitado esse momento, saindo de um local de mata e surpreendendo os dois já com os tiros.

A criança chegou a ser encaminhada para o Hospital de Campinorte para ser atendida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O padrasto também foi alvejado na região do pescoço e recebeu atendimento médico, sendo estabilizado.

Não há informações de prisão de suspeitos ou o que teria motivado o crime trágico na cidade. Caberá à Polícia Civil (PC) de Campinorte investigar e esclarecer a situação.

