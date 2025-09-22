Vítima de trágico acidente na BR-153 em Campinorte estava prestes a realizar sonho

Motorista da caminhonete que causou sequência de colisões fugiu do local e estava alcoolizado

Davi Galvão - 22 de setembro de 2025

Rosimara e Wellitom faleceram no trágico acidente em Campinorte. (Foto: Arquivo pessoal de Leonardo Braga/Reprodução)

Rosimara Ferreira, uma das vítimas do grave acidente com oito vítimas na BR-153, em Campinorte, estava prestes a realizar um grande sonho e finalmente abrir a própria loja de doces. O anseio, porém, foi interrompido bruscamente.

Ela e o companheiro Wellitom Vieira, que também veio a óbito, estavam em uma motocicleta no momento da sequência de colisões que ceifaram outras seis vidas, neste último sábado (20).

Em entrevista ao G1, Leonardo Ferreira Braga, filho de Rosimara,contou que a mãe se preparava para inaugurar uma loja de doces.

“Tinha falado com ela sobre isso no dia do meu aniversário, que foi dia 13 agora. Faltava pouco para ela abrir, só alguns detalhes”, disse.

Rosimara trabalhava como autônoma e diarista, enquanto Wellitom atuava como operador de máquinas e trabalhador rural.

Dinâmica

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu uma caminhonete, um caminhão, dois carros de passeio e a motocicleta.

O impacto deixou oito mortos, entre eles pai, mãe e quatro filhos que estavam no automóvel atingido.

Uma criança de 3 anos chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu no hospital.

As investigações apontam que a caminhonete bateu na traseira do carro da família, fazendo com que a condutora perdesse o controle e invadisse a pista contrária.

O veículo colidiu de frente com um caminhão carregado de bebidas. Na sequência, o caminhão ainda atingiu a moto em que estavam Rosimara e Wellitom e tembou em sequência.

O condutor da caminhonete fugiu, mas acabou localizado pela Polícia Militar (PM). O teste do bafômetro acusou 0,89 mg/l de álcool no organismo.

Ele foi preso em flagrante e o veículo apreendido. A ocorrência mobilizou PRF, Corpo de Bombeiros, Samu e Instituto Médico Legal (IML).

