Polícia Civil prende suspeito de matar estrangeiro a tiros em Rio Verde; veja vídeo

Interrogado, homem não revelou motivo pelo qual cometeu crime

Augusto Araújo - 06 de novembro de 2025

Vídeo registrou momento em que suspeito dispara pelas costas de vítima (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC), por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Rio Verde, prendeu nesta quinta-feira (06) um homem investigado pelo assassinato de um estrangeiro de 44 anos, natural da República do Benin.

O crime ocorreu na noite de 13 de setembro deste ano, na Avenida Rio Verde, no Residencial Veneza.

Segundo as investigações, o acusado conduzia uma motocicleta quando atirou pelas costas da vítima, acertando-a na região do tórax. O disparo atravessou completamente o corpo e causou morte quase instantânea.

Após o crime, o suspeito fugiu sem prestar socorro. Câmeras de segurança registraram o momento da fuga e também a chegada dele em casa, onde foi visto abrindo o portão e guardando rapidamente a motocicleta utilizada no homicídio.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, o homem confessou o local onde havia escondido a arma usada no crime.

O armamento, de fabricação artesanal e adaptado para munição calibre 28, foi apreendido pela PC, assim como o cartucho deflagrado utilizado no disparo fatal.

O investigado não revelou a motivação do crime. Ele foi autuado por homicídio qualificado, cometido por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atingida pelas costas.

