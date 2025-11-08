Pedreiro ensina técnica para aumentar a pressão do chuveiro (assim você não vai precisar comprar um novo)

Técnica simples de um profissional experiente está chamando atenção e surpreendendo nas redes

Magno Oliver - 08 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube/ Canal Roberto Araújo Construção Civil)

Sabe aquele banho com pouca pressão de água que mais irrita a gente do que relaxa? Ele pode estar com os dias contados.

Um pedreiro viralizou no YouTube ao revelar um truque simples e eficiente para aumentar a pressão do chuveiro sem precisar abandonar o equipamento.

A técnica, segundo ele, depende apenas de um pequeno ajuste na instalação hidráulica e faz toda a diferença na distribuição da água na sua casa.

De acordo com o Roberto, o segredo está na distância e no formato dos canos que levam a água da caixa até o chuveiro.

Ele explica que, ao posicionar o ponto de água a 1,5 metro de altura em relação ao tubo de saída da caixa d’água, a pressão aumenta ainda mais e de forma natural. Essa diferença de nível cria mais força no fluxo de água.

Outro detalhe importante é substituir os “joelhos” por canos curvados. Essas curvas suaves evitam bloqueios e reduzem a perda de pressão dentro do encanamento. Quanto mais reto e contínuo for o caminho da água, maior será a velocidade com que ela chega ao chuveiro.

O método é simples, não exige ferramentas complexas e pode ser aplicado em casas com caixa d’água alta. Além de economizar na compra de um novo chuveiro, o truque garante um banho mais confortável e forte, ideal para quem sofre com pouca pressão em áreas residenciais.

Confira o tutorial completo:

