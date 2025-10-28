6 atitudes que uma pessoa que quer ter mais amigos precisa abandonar, segundo a psicologia

Mudanças simples podem transformar sua vida social e atrair pessoas verdadeiras

Magno Oliver - 28 de outubro de 2025

Uma pessoa que constantemente interrompe uma conversa pode querer ser incluída (Foto: Reprodução/ Freepik)

Ter amizades verdadeiras é essencial para o bem-estar emocional, mas muitas vezes o próprio comportamento pessoal se torna o maior obstáculo para isso acontecer. A psicologia social aponta que a qualidade dos relacionamentos depende mais da forma como nos relacionamos do que da quantidade de pessoas ao redor. Pequenas atitudes, repetidas no dia a dia, podem afastar até mesmo quem gosta da nossa presença.

1. Falar apenas sobre si mesmo

Pessoas que monopolizam conversas passam a impressão de desinteresse pelos sentimentos, valores e atitudes dos outros, reduzindo o sentimento de conexão e reciprocidade. Busque ouvir mais.

2. Julgar com frequência

O hábito de criticar ou corrigir o outro cria insegurança e medo de ser julgado, afastando potenciais amigos. Você não está em um tribunal, ouça, acolha e receba bem as pessoas sempre.

3. Reclamar o tempo todo

A psicologia explica que o excesso de negatividade, pensamentos ruins e atitudes negativas drenam a energia emocional e fazem com que os outros evitem sua companhia.

4. Não demonstrar vulnerabilidade

Quem parece “forte o tempo todo” cria uma barreira emocional distante da realidade e das pessoas. A vulnerabilidade é um ponto que aproxima mais, pois gera identificação e confiança. Busque demonstrar sempre que você é uma pessoa mais humana, sensível.

5. Esperar que os outros tomem iniciativa

Amizades exigem troca, é uma relação de mão dupla o tempo todo. Esperar sempre o convite alheio transmite desinteresse e reduz o contato natural. Faça a sua parte também, tome atitude, não espere que façam. Surpreenda.

6. Competir em vez de compartilhar

Quando o relacionamento vira disputa, a amizade perde o equilíbrio e a leveza necessária para florescer. Menos disputas e mais compartilhamentos. Demonstre, mostre mais de você para os outros, busque mais humanidade.

