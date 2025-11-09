Idoso é flagrado destruindo aos socos um caixa eletrônico em shopping de Goiânia

Imagens mostram que ele tentou usar a máquina, mas se irritou e resolveu descontar a contrariedade no próprio equipamento

Natália Sezil - 09 de novembro de 2025

Idoso foi flagrado danificando o caixa eletrônico. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 64 anos, foi flagrado destruindo um caixa eletrônico aos socos, no meio de um shopping localizado no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia.

A cena aconteceu na tarde deste domingo (09), quando o estabelecimento estava cheio de pessoas. Câmeras de segurança mostram quando o suspeito tenta usar a máquina, mas se irrita.

Em seguida, ele tenta descontar a contrariedade no próprio equipamento. O idoso acerta um soco no caixa eletrônico, se vira para olhar ao redor, e acerta outros dois. Os golpes quebram o vidro frontal.

O funcionário de uma loja próxima foi o responsável por acionar a Polícia Militar (PM). A equipe compareceu ao local e realizou a busca pessoal, sem encontrar nada de ilegal.

Diante disso, as autoridades optaram por lavrar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de dano, ainda dentro do shopping.

Ele foi liberado e alertado que deve ser intimado pelo Juizado Especial Criminal para responder pelo dano causado.

