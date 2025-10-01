Ex-funcionária é condenada a pagar mais de R$ 4,5 milhões em indenização para empresa que ela trabalhava

Mulher desviou valores de caução de inquilinos e usou parte do dinheiro para pagar o próprio aluguel

Magno Oliver - 01 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma ex-funcionária de um escritório de gerenciamento de propriedades foi condenada a devolver mais de R$ 4,5 milhões à empresa após ser descoberta desviando fundos ao longo de vários anos.

O esquema envolvia principalmente o dinheiro de caução dos inquilinos, utilizado inclusive para pagar o aluguel da própria acusada.

As irregularidades começaram a ser investigadas em agosto de 2020, depois que um inquilino apontou problemas no repasse da caução.

A denúncia levou a uma apuração interna, na qual a funcionária, considerada de confiança e com longa trajetória na empresa, acabou admitindo as fraudes em reunião.

De acordo com os autos, ela chegou a criar uma “conta fantasma” para movimentar valores de forma fraudulenta. Só em depósitos de garantia não repassados corretamente, o prejuízo foi estimado em mais de 789 mil dólares.

A Autoridade de Relações de Trabalho (ERA) determinou que a mulher pague 869.112 dólares (aproximadamente R$ 4,5 milhões) referentes ao montante desviado, além de 17.483 dólares extras como compensação pelos custos legais da empresa, identificada como WVS.

O caso evidencia a necessidade de mecanismos de auditoria e controles internos eficazes, já que a ex-funcionária, que atuava na companhia desde 2003, tinha sob sua responsabilidade o gerenciamento de receitas de aluguel e sistemas de contabilidade fiduciária.

