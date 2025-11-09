Jovem de 28 anos morre eletrocutado após subir em árvore em Caldas Novas

Descarga elétrica em Wanderson Narciso da Silva foi fatal. Operação de resgate mobilizou Bombeiros, PM, SAMU e Equatorial

Da Redação - 09 de novembro de 2025

A complexidade da situação exigiu uma grande mobilização de equipes de emergência. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 28 anos, identificado como Wanderson Narciso da Silva, morreu tragicamente na tarde deste sábado (09) em Caldas Novas, após sofrer uma forte descarga elétrica.

O acidente aconteceu na Rua 32, no setor Estância Itaguaí II, quando ele estava em cima de uma árvore e, por circunstâncias ainda a serem apuradas, entrou em contato com a rede de alta tensão.

O alerta foi dado por um vizinho, que acionou o socorro por volta do meio-dia.

A complexidade da situação exigiu uma grande mobilização de equipes de emergência. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o SAMU e a Equatorial, concessionária de energia, trabalharam em conjunto na operação de resgate.

Para garantir a segurança de todos, a primeira medida foi o desligamento da rede elétrica. Em seguida, os bombeiros podaram parte da árvore para criar um acesso seguro até a vítima.

Utilizando um caminhão guindaste da Equatorial, os militares conseguiram finalmente remover Wanderson da árvore.

No entanto, ao ser avaliado pela equipe médica do SAMU que aguardava em solo, foi constatado que ele já não possuía sinais vitais, e o óbito foi declarado no local.

A Polícia Militar registrou a ocorrência como morte acidental por eletroplessão.

