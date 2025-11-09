Kim Kardashian é reprovada no exame da OAB americana

Artista vive uma advogada na nova série "Tudo É Justo", da Hulu, disponível no Brasil no streaming da Disney+

Folhapress - 09 de novembro de 2025

Kim Kardashian é conhecida por seu quadril largo. (Foto: Reprodução)

ANAHI MARTINHO – Não foi desta vez que Kim Kardashian, 45, se tornou advogada. A atriz e estrela de reality show foi reprovada no exame para obter a licença profissional da Califórnia, semelhante ao exame da OAB, no Brasil.

Kim vive uma advogada na nova série “Tudo É Justo”, da Hulu, disponível no Brasil no streaming da Disney+. Na vida real, porém, ela ainda vai precisar mergulhar nos estudos antes de realizar seu sonho de advogar.

“Bom, ainda não sou advogada. Apenas interpreto uma extremamente bem vestida na TV. Já são seis anos nessa jornada jurídica e continuarei com tudo até passar no exame. Sem atalhos, sem desistências, só mais estudo e determinação”, escreveu Kim nas redes sociais neste sábado (8).

“Obrigada a todos que me apoiaram e me encorajaram até aqui. Não passar não é falha, é combustível. Eu cheguei muito perto dessa vez e isso só me motiva ainda mais”, completou.

Divórcios

Em entrevista ao F5, Kim falou que suas experiências pessoais a ajudaram a construir sua personagem em “Tudo É Justo”, uma advogada de família especializada em representar mulheres em processos de separação.

“Bem, venho de uma família em que meus pais se divorciaram quando eu tinha 10 anos”, lembra ela, que é filha de Robert Kardashian, um dos advogados do caso O.J. Simpson.

“Como criança, você vivencia isso de uma forma, mas depois percebe que tudo vai ficar bem. E quando me divorciei, é diferente se divorciar sem filhos versus se divorciar com filhos. Então, acho que todos são afetados por isso, ou infelizmente, mais pessoas do que gostaríamos são afetadas”, disse.

Em 2022, Kim se divorciou de Kanye West, com quem tem quatro filhos. Antes, ela já havia se separado de Damon Thomas (com quem foi casada de 2000 a 2004) e Kris Humphries (com quem ficou casada por apenas 72 dias em 2011).