Mulher acha quase R$ 2 mil caídos na rua e tem atitude que surpreende até a Polícia Civil

Quantia foi encontrada por moradora em frente a estabelecimento comercial

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Policiais militares de Goiás são afastados em ação contra corrupção e lavagem de dinheiro Polícia
Imagem ilustrativa de cédulas de dinheiro. (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

A honestidade de uma moradora de Rio Verde chamou a atenção neste sábado (08). A mulher procurou a Polícia Civil após encontrar a quantia de R$ 1,8 mil em frente a um estabelecimento comercial no Bairro Promissão.

Segundo a 8ª Delegacia Regional da Polícia Civil, a cidadã relatou que havia localizado o dinheiro e queria devolver ao verdadeiro dono.

Diante da atitude, os policiais iniciaram diligências para identificar a pessoa que havia perdido o valor.

Leia também

Com o apoio de imagens de câmeras de segurança, a equipe identificou o momento em que uma mulher deixava cair o dinheiro. A proprietária foi localizada e informada sobre a recuperação da quantia, que havia sido entregue à Polícia Civil.

Em um gesto de reconhecimento à ação solidária, os policiais realizaram a entrega oficial do valor à dona, destacando o exemplo de cidadania e honestidade da mulher que encontrou o dinheiro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias