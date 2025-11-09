Mulher acha quase R$ 2 mil caídos na rua e tem atitude que surpreende até a Polícia Civil

Quantia foi encontrada por moradora em frente a estabelecimento comercial

Augusto Araújo - 09 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de cédulas de dinheiro. (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

A honestidade de uma moradora de Rio Verde chamou a atenção neste sábado (08). A mulher procurou a Polícia Civil após encontrar a quantia de R$ 1,8 mil em frente a um estabelecimento comercial no Bairro Promissão.

Segundo a 8ª Delegacia Regional da Polícia Civil, a cidadã relatou que havia localizado o dinheiro e queria devolver ao verdadeiro dono.

Diante da atitude, os policiais iniciaram diligências para identificar a pessoa que havia perdido o valor.

Com o apoio de imagens de câmeras de segurança, a equipe identificou o momento em que uma mulher deixava cair o dinheiro. A proprietária foi localizada e informada sobre a recuperação da quantia, que havia sido entregue à Polícia Civil.

Em um gesto de reconhecimento à ação solidária, os policiais realizaram a entrega oficial do valor à dona, destacando o exemplo de cidadania e honestidade da mulher que encontrou o dinheiro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!