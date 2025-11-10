Fruta chamada de “ouro negro” surpreende por prevenir o câncer, regular o intestino, ajudar no emagrecimento e ainda fortalecer o sistema imunológico

A ameixa seca é rica em fibras e antioxidantes, essa fruta tradicional ganha destaque entre nutricionistas pelos benefícios à saúde e à boa forma

Gabriel Yuri Souto - 10 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Nem todo superalimento vem de outro país. A ameixa seca, popular nas feiras e mercados brasileiros, está sendo redescoberta como um dos alimentos mais completos da dieta.

Chamado de “ouro negro” da alimentação saudável, o fruto é fonte poderosa de fibras, antioxidantes, cálcio e vitamina K, nutrientes que fortalecem o organismo e ajudam na prevenção de doenças graves.

Ajuda o corpo a funcionar melhor

Por ser desidratada, a ameixa concentra nutrientes e tem efeito direto no bom funcionamento intestinal. O consumo regular ajuda a regular o intestino, eliminar toxinas e reduzir o risco de hemorroidas.

Além disso, ela melhora a circulação sanguínea, contribui para o controle do colesterol e auxilia no equilíbrio da glicemia, o que ajuda a prevenir doenças cardiovasculares e o diabetes.

Aliada no emagrecimento

As fibras da ameixa provocam sensação de saciedade e reduzem a vontade de comer fora de hora.

Com isso, o consumo moderado da fruta ajuda na perda de peso de forma natural, sem dietas extremas.

Outro ponto positivo é que ela contém poucas calorias e substitui bem sobremesas industrializadas.

Efeito protetor contra o câncer

Os compostos antioxidantes da ameixa combatem os radicais livres, principais responsáveis pelo envelhecimento precoce e pelo surgimento de tumores.

Estudos indicam que o consumo frequente pode fortalecer o sistema imunológico e reduzir inflamações crônicas.

Um alimento simples e poderoso

Mesmo com tantos benefícios, a ameixa seca ainda é pouco valorizada no dia a dia.

Pode ser incluída em vitaminas, iogurtes, saladas ou sobremesas, mantendo o sabor doce e natural.

Nutricionistas recomendam o consumo diário de duas a três unidades, preferencialmente acompanhadas de água, para aproveitar todos os benefícios.

