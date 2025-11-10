Goiás pode ter tempestades com ventanias de até 50 km/h, alerta meteorologia; confira previsão do tempo

Em relação às regiões, Norte e Leste devem ser as mais impactadas durante a data

Gabriella Pinheiro - 10 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de chuva em Goiás. (Foto: Felipe Homsi)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta informando que o estado pode registrar tempestades com chuvas entre 20 e 30 mm/dia, além da possibilidade de rajadas de vento de até 50 km/h ao longo da próxima terça-feira (11).

De acordo com o boletim, o sol, a variação de nebulosidade e a combinação de calor e umidade criarão um ambiente ideal para o desenvolvimento de áreas de instabilidade.

Diante desse cenário, há risco elevado de pancadas de chuva de curta duração e localizadas, além da formação de tempestades isoladas, que podem vir acompanhadas de fortes rajadas de vento e descargas elétricas (raios).

Em relação às regiões, o Norte e o Leste devem ser as mais impactadas, com índices de precipitação de 20 mm. Logo em seguida, o Oeste e o Centro podem registrar 15 mm, enquanto o Sudoeste e o Sul devem ter 10 mm cada.

Entre os municípios, Flores de Goiás se destaca com o maior volume, de 15 mm. Na sequência, aparecem Porangatu, Rubiataba e Araguapaz, com 10 mm.

Anápolis, Ipameri, Formosa, Cristalina, Santa Helena, Ceres, Aruanã, Palmeiras de Goiás, Cocalzinho, Iporá e Doverlândia devem registrar cerca de 8 mm.

No meio-termo, estão Morrinhos, Rio Verde, Luziânia, Mineiros, Goianésia, Firminópolis, Palminópolis, Montes Claros, Caiapônia, Campinaçu e São João da Paraúna, com 7 mm.

Já Goiânia, Catalão, Itumbiara, Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos, Davinópolis, Aloândia e Mairipotaba devem registrar 5 mm cada — cenário semelhante ao de Jataí, que deve ter 6 mm.

