Gerente do Cimehgo prevê que período chuvoso em Goiás será mais forte este ano: “vai ser bom de chuva”

André Amorim detalhou ao Portal 6 o que explica esse cenário e os que os goianos podem esperar

Natália Sezil - 12 de outubro de 2025

Registro de forte chuva na Praça Dom Emanuel, em Anápolis. (Foto: Matheus da Luz/Portal 6)

Goianos já podem preparar o guarda-chuva (e o umidificador). O estado está sob alerta amarelo para baixa umidade e para chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão do Inmet para este domingo (12) e segunda-feira (13) é de chuvas que podem chegar de 20 a 30 mm/h, com ventos intensos e baixo risco de alagamentos.

A precipitação é mais provável em algumas cidades. De acordo com o Climatempo, chove durante a noite em Anápolis, durante todo o dia em Jataí, e no fim do dia em Rio Verde, por exemplo.

Já em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade e várias outras cidades, a previsão é de que o domingo seja apenas nublado.

A irregularidade de precipitação entre os municípios já adianta o que se pode esperar para as próximas semanas, como explica André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Amorim detalhou ao Portal 6 que uma frente fria avança pela região Sudeste do Brasil e vai favorecer a precipitação a partir desta segunda-feira.

“Não quer dizer que as chuvas voltaram de vez, ainda assim são chuvas irregulares acontecendo”, afirmou. “Então, durante a semana, o importante é que a população esteja atenta porque poderemos ter rajadas de ventos, raios, eventualmente granizo”.

Portanto, o que se espera são chuvas alternadas. O fenômeno La Niña, que costuma colaborar para este cenário, ainda não traz grandes consequências.

Caracterizado pelo esfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico e, consequentemente, pela queda nas temperaturas globais, o La Niña significa chuvas mais distribuídas no Centro-Oeste do Brasil.

A Administração Atmosférica e Oceânica dos Estados Unidos (EUA) já havia divulgado, esta semana, que o padrão climático começou a ser identificado e deve afetar o planeta até dezembro de 2025 ou fevereiro de 2026.

Amorim detalha: “já estamos começando a ver alguns efeitos, mas vão surgir mais no final de outubro e novembro”. Como consequência, o país terá uma “sequência de frentes frias“.

Ele prevê: “para nós aqui no Brasil Central, esse ano vai ser bom de chuva. Quando as chuvas realmente se encaixarem, teremos chuvas de maneira bem interessante para o estado de Goiás”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!