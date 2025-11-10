Jovem é preso pela PM em Goiânia após comemorar recebimento de herança

Suspeito admitiu ter cometido crime e foi levado para Central de Flagrantes da capital

Augusto Araújo - 10 de novembro de 2025

Suspeito admitiu crime para a Polícia Militar. (Foto: Divulgação/PMGO)

Um jovem, de 26 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) em Goiânia, após dar um tiro para cima, como forma de celebrar o recebimento de herança.

Conforme a corporação, o caso ocorreu no Setor Marista. O autor afirmou que estava em uma festa, na sexta-feira (07), para comemorar o valor que ganhou.

Assim, no meio da euforia, ele decidiu fazer o disparo com uma arma de fogo, atingindo um apartamento de um prédio na região.

O morador do imóvel estava dentro da residência no momento, sendo surpreendido pelo barulho do projétil atravessando a janela e perfurando o forro de gesso. Apesar do susto, ele não foi atingido.

Mesmo assim, ele acionou a Polícia Militar (PM) para denunciar o ocorrido. Dessa forma, trabalhos de buscas foram realizados até que o suspeito fosse localizado.

Desse modo, ele foi encontrado neste domingo (09). Ao averiguar a situação, os militares descobriram que o jovem portava a arma ilegalmente, além de ter disparado em local público.

Diante dos fatos, o autor, que confessou os crimes, foi preso e levado para a Central de Flagrantes de Goiânia, ficando sob a tutela do Poder Judiciário.

