Jovem é preso pela PM em Goiânia após comemorar recebimento de herança
Suspeito admitiu ter cometido crime e foi levado para Central de Flagrantes da capital
Um jovem, de 26 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) em Goiânia, após dar um tiro para cima, como forma de celebrar o recebimento de herança.
Conforme a corporação, o caso ocorreu no Setor Marista. O autor afirmou que estava em uma festa, na sexta-feira (07), para comemorar o valor que ganhou.
Assim, no meio da euforia, ele decidiu fazer o disparo com uma arma de fogo, atingindo um apartamento de um prédio na região.
O morador do imóvel estava dentro da residência no momento, sendo surpreendido pelo barulho do projétil atravessando a janela e perfurando o forro de gesso. Apesar do susto, ele não foi atingido.
Mesmo assim, ele acionou a Polícia Militar (PM) para denunciar o ocorrido. Dessa forma, trabalhos de buscas foram realizados até que o suspeito fosse localizado.
Desse modo, ele foi encontrado neste domingo (09). Ao averiguar a situação, os militares descobriram que o jovem portava a arma ilegalmente, além de ter disparado em local público.
Diante dos fatos, o autor, que confessou os crimes, foi preso e levado para a Central de Flagrantes de Goiânia, ficando sob a tutela do Poder Judiciário.
