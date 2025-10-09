Doméstica que trabalhou desde criança em casa de família ganha direito à herança dos patrões

A mulher, hoje idosa, foi acolhida ainda criança por um casal e passou toda a vida trabalhando na casa deles

Pedro Ribeiro - 09 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels)

A herança é um tema que geralmente envolve laços de sangue, mas um caso recente no Rio Grande do Sul mostrou que o amor e o afeto também podem ter força legal.

Uma decisão inédita da Justiça gaúcha garantiu a uma idosa o direito à herança dos patrões com quem viveu desde os 4 anos de idade.

Mais do que uma vitória jurídica, a história revela um profundo vínculo humano que ultrapassou os limites da relação de trabalho e se transformou em um verdadeiro laço de família.

A mulher, hoje idosa, foi acolhida ainda criança por um casal de Porto Alegre e passou toda a vida trabalhando na casa deles.

Mesmo diante de denúncias de trabalho doméstico análogo à escravidão, ela se recusou a sair da residência — não por medo, mas porque se via como parte daquela família.

Doméstica que trabalhou desde criança em casa de família ganha direito à herança dos patrões

O caso foi descoberto após uma investigação do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul (MPT).

Durante as apurações, ficou claro que, embora nunca tenha sido formalmente adotada, a idosa mantinha com o casal uma relação afetiva e familiar que ultrapassava o vínculo profissional.

Para garantir proteção à mulher e reconhecer a realidade construída ao longo de décadas, a Defensoria Pública ingressou com uma ação judicial pedindo o reconhecimento da paternidade e maternidade socioafetivas.

O pedido foi acolhido pela juíza Carmen Lúcia Santos da Fontoura, da 1ª Vara de Família do Foro Central de Porto Alegre.

Com a decisão, os nomes do casal passarão a constar na certidão de nascimento da idosa — o que assegura a ela todos os direitos legais de uma filha, inclusive o direito à herança.

A importância da decisão

A sentença representa um marco na aplicação do conceito de filiação socioafetiva, que reconhece como pais aqueles que exerceram o papel de forma efetiva, mesmo sem vínculo biológico ou formal de adoção.

Segundo a procuradora do Trabalho Patrícia de Mello Sanfelici Fleischmann, “a rigor, ela sempre foi uma empregada da casa”, mas a Justiça reconheceu que, na prática, os laços afetivos formados ao longo dos anos eram de família.

A decisão busca equilibrar justiça e humanidade. Ao reconhecer a idosa como filha, o tribunal garantiu não apenas o direito à herança, mas também o reconhecimento social e emocional de uma história marcada por afeto, convivência e cuidado mútuo.

Herança e vínculos afetivos: um novo olhar do Judiciário

Casos como esse mostram que a Justiça brasileira tem ampliado a interpretação da herança e da filiação, valorizando o afeto e o vínculo construído ao longo da vida.

O conceito de paternidade socioafetiva vem ganhando cada vez mais espaço, especialmente quando há provas de convivência duradoura, amor, dependência e cuidado — elementos que caracterizam uma verdadeira relação familiar.

Essa visão mais humana do Direito de Família representa um avanço importante, especialmente em casos de pessoas vulneráveis que dedicaram a vida inteira a outras famílias, muitas vezes sem reconhecimento formal.

Uma história que emociona e inspira

Hoje, a idosa segue vivendo no mesmo lar onde cresceu, agora com a segurança jurídica de ser reconhecida como filha.

A decisão não apenas garante o direito à herança, mas também devolve dignidade e pertencimento a uma mulher que, desde a infância, encontrou na casa dos patrões não apenas trabalho, mas também o único núcleo familiar que conheceu.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!